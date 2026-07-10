Así van las apuestas de Noruega vs. Inglaterra: ¿quién pasará a semifinales?

Este sábado, 11 de julio, se vivirá uno de los partidos más apasionantes de toda la Copa del Mundo entre Noruega e Inglaterra, un choque que apunta a ser algo inolvidable y cargado de emociones de principio a fin con dos puntos de interés: Erling Haaland y Harry Kane, que serán los que lideran a sus selecciones.

Ante este duelo, se mueven las casas de apuestas en torno a quién conseguirá el cupo a semifinales para enfrentar a Suiza o Argentina, que se enfrentan al otro lado. Por eso, conozca la predicción de cara a este compromiso por los cuartos de final del Mundial.

Foto: AFP

Predicción de Noruega vs. Inglaterra, según la IA

La inteligencia artificial perfila un duelo muy parejo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, aunque otorga una ligera ventaja al conjunto inglés por la profundidad de su plantilla, su experiencia en instancias decisivas y la calidad de jugadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane.

Sin embargo, Noruega llega como una de las revelaciones del torneo. El equipo escandinavo eliminó a Brasil en octavos de final y ha mostrado un fútbol sólido, liderado por Erling Haaland y Martin Odegaard, por lo que tiene argumentos para sorprender nuevamente.



Predicción de la IA:



Probabilidad de victoria de Inglaterra: 52 %

Probabilidad de victoria de Noruega: 48 %

Marcador probable: Inglaterra 2-1 Noruega.

Selección Inglaterra Foto: AFP

Así van las apuestas de Noruega vs. Inglaterra

Lo primero es que las apuestas apuntan que ambos equipos marcarán en este partido con una cuota de 1.68 y una de 1.82 que será Harry Kane uno de los protagonistas, teniendo como perfil favorito a Inglaterra para quedarse con el resultado final.

La victoria inglesa está en 1.90, mientras que la sorpresa noruega llega en 4.25. Asimismo, se espera un gol para Erling Haaland en este encuentro por lo que se apuesta a ser protagonista.