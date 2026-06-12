Canadá vs. Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: visitantes van ganando 0-1

Este viernes la cita mundialista inicia con Canadá vs. Bosnia-Herzegovina desde las 2:00 de la tarde (hora Colombia) en el Toronto Stadium, en el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en territorio canadiense, con la misión de responder a la expectativa de su afición y conseguir una victoria inédita en la historia del torneo.

El encuentro, correspondiente al Grupo B, pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan impulsadas por la ilusión y con argumentos suficientes para soñar con avanzar a los octavos de final.

Alineaciones confirmadas Canadá vs. Bosnia

El partido se podrá seguir por Blu Radio. Las alineaciones son:



Canadá : Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar; Jonathan David y Oluwaseyi.

: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar; Jonathan David y Oluwaseyi. Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Tahirovic, Dedic; Demirovic, Basic, Memic, Katic, Bajraktarevic; Lukic.

Más allá de inaugurar el Mundial en suelo canadiense, el partido representa la posibilidad de romper una estadística que ha acompañado a los norteamericanos en sus anteriores participaciones.



Canadá disputa apenas su tercera Copa del Mundo tras sus apariciones en México 1986 y Catar 2022. En ambas ediciones perdió todos sus compromisos, aunque hace cuatro años dejó sensaciones positivas y mostró señales de crecimiento pese a no sumar puntos.

Ahora, con una generación considerada la más talentosa de su historia reciente, el objetivo es claro: obtener la primera victoria mundialista y acercarse a una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

El equipo dirigido por Jesse Marsch llega respaldado por una preparación alentadora. Antes del inicio del torneo venció 2-0 a Uzbekistán y empató 1-1 frente a Irlanda, resultados que prolongaron una racha positiva y fortalecieron la confianza del grupo.

Publicidad

Jonathan David lidera la ilusión canadiense

La gran esperanza ofensiva de Canadá volverá a recaer sobre Jonathan David, uno de los referentes de una plantilla que también cuenta con futbolistas como Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan e Ismaël Koné.

Aunque Alphonso Davies aparecía como una de las principales figuras del equipo, el lateral y extremo continúa siendo duda por problemas musculares, por lo que el cuerpo técnico ha manejado con cautela su situación.

La apuesta canadiense pasa por imponer intensidad, aprovechar la velocidad por los costados y sacar provecho del respaldo de miles de aficionados que convertirán el Toronto Stadium en una auténtica fiesta.

Publicidad

Bosnia quiere arruinar la celebración local

Del otro lado estará una selección bosnia que llega con credenciales para convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Los conocidos como los Dragones (Zmajevi) regresaron a una Copa del Mundo doce años después de Brasil 2014 tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la clasificación, eliminando a Italia en una repesca que se resolvió desde el punto penal.

El seleccionador Sergej Barbarez ha conseguido mezclar la experiencia de referentes históricos con una nueva generación que ha renovado la ilusión del fútbol bosnio.

Además, Bosnia aterriza en el Mundial con argumentos sólidos desde el punto de vista defensivo. El equipo permanece invicto en sus últimos ocho compromisos y ha demostrado capacidad para competir frente a rivales de jerarquía.

Su estrategia apunta a mantener un bloque ordenado, reducir espacios y explotar los contragolpes mediante la velocidad de sus atacantes y la experiencia acumulada por sus hombres más veteranos.

Toronto vivirá un ambiente especial

El partido también tendrá un componente emocional fuera del terreno de juego.

La importante comunidad bosnia radicada en Toronto espera movilizar a miles de aficionados para acompañar a su selección. Se estima que cerca de 25.000 integrantes de la diáspora estarán presentes en el área metropolitana durante los días del compromiso.

Publicidad

Antes del pitazo inicial se llevará a cabo una ceremonia especial organizada por la FIFA. La cantante canadiense Alanis Morissette interpretará el himno nacional, mientras que el himno bosnio estará a cargo del violinista Aleksandar Gajić.