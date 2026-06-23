Colombia clasifica a dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA

Guadalajara se vistió amarillo, azul y rojo con la llegada masiva de hinchas colombianos para el duelo de este martes, 23 de junio, entre Colombia y República del Congo por la segunda fecha del Grupo Kde la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo arribaron al estadio con la ilusión de conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final, aprovechando los resultados que obtuvo Portugal en las dos primeras fechas de la competencia.

Desde las 9:00 de la noche (hora colombiana), la pelota comenzó a rodar en el estado de Jalisco, México, pero minutos antes el recinto deportivo sonó a una sola voz con el himno de Colombia con la presencia de más de 35.000 hinchas cafeteros.

Los primeros minutos del partido fueron cafeteros. Con Luis Díaz y Daniel Muñoz, la Tricolor comenzó a tomar control de partido y avisó en dos ocasiones. La primera con un balón que se fue por encima y, posteriormente, con un fuera de lugar del lateral del Crystal Palace que había terminado en el fondo del arco.



Gol invalidado de Colombia vs. Congo // Foto: Conmebol

Sin embargo, el protagonismo se lo empezó a robar el golero Lionel Mpasi sacando balones imposibles que enviaban James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. Aun así, la Tricolor no dejó de intentar y presionar por las bandas, zona en donde el cuadro rival mostró mayor debilidad a la hora de defender.

Pero la pausa de hidratación le bajo el ritmo al cuadro cafetero y dio aire a los africanos para comenzar a meterse en el área rival, dejando que el ritmo del partido cayera en la responsabilidad de Gustavo Puerta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Luis Díaz, que eran los que intentaban romper el 0-0.

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El segundo tiempo en los primeros minutos no cambió mucho y el ritmo fue lento para ambos equipos. Lorenzo tuvo que hacer cambios por un jugador que no estaba en su mejor día como lo fue James Rodríguez, quien salió por Juan Fernando Quintero y le dio mayor amplitud de ataque a Colombia, pero que no era suficiente para romper el arco rival.

Portero del Congo como figura // Foto: FIFA

Lo estaba buscando desde el primer tiempo, pero todo parecía en contra para el lateral del Crystal Palace. Primero un fuera de juego le quitó el grito de gol cuando anotó y fue invalidado, pero en el segundo tiempo la suerte sí le sonrió y fue él el que apareció a solucionarle la vida a Lorenzo para poner el 1-0 frente al Congo.

Ahora, con este resultado, Colombia se prepara para enfrentar a Portugal, el rival más díficil del grupo con un Cristiano Ronaldo inspirado. El duelo se llevará a cabo el próximo sábado, 27 de junio, desde las 6:30 de la tarde (hora colombiana).