Colombia recibe importante noticia para choque ante Suiza: detalle daría ventaja a la 'Tricolor'

La Selección Colombia se alista para enfrentar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo busca regresar a unos cuartos de final, luego de que la última vez que llegó a esta instancia fue en Brasil 2014, siendo esa, hasta ahora, la mejor actuación de los cafeteros en un Mundial.

Colombia, que arrancó la justa mundialista con pie derecho tras derrotar 3-1 a Uzbekistán, firmó una gran fase de grupos al terminar en el primer lugar del Grupo K, luego de la victoria sobre RD Congo (1-0) y el empate sin goles con Portugal, lo que le permitió enfrentar a Ghana en dieciseisavos, ganando por la mínima diferencia y obteniendo el pase a octavos de final.

Pese al buen momento que vive Colombia, el choque ante Suiza no será sencillo, pues los europeos también han tenido un gran desempeño en el Mundial. Llegan tras mantenerse invictos: igualaron 1-1 con Catar, golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina y derrotaron 2-1 a Canadá en la fase de grupos. Además, en dieciseisavos vencieron 2-0 a Argelia, lo que los ubica como un contendiente difícil para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, Colombia recibió una noticia que podría darle una importante ventaja para el duelo por los octavos de final.



Suiza gana en el Mundial // Foto: AFP

Suiza pierde importante figura para el duelo ante Colombia

Para el choque ante Colombia, Suiza llega con una sensible baja, pues su goleador y figura, Johan Manzambi, habría sufrido una lesión de rodilla durante la práctica del pasado lunes, misma que le impide estar disponible este martes en el BC Place de Vancouver. Pero no es lo único, pues también están en duda Rubín Vargas y Djibril Sow.

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Según medios suizos, Manzambi se lesionó solo el lunes y fue sometido a una resonancia magnética, cuyos resultados indicaron que no podrá jugar este martes ante Colombia.

Manzambi es el jugador más importante de Suiza, siendo protagonista de su selección en el Mundial al sumar tres anotaciones y dos asistencias. Sumado al goleador, Suiza podría quedarse sin Rubín Vargas, quien es la ficha más efectiva de los suizos por la calidad de sus centros y pases, siendo pieza clave para la estructura de Murat Yakin, entrenador de Suiza.

Colombia busca igualar su mejor participación en mundiales

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El seleccionado nacional, que se perdió el Mundial de Catar 2022, regresó a una justa mundialista con el objetivo de ser protagonista e igualar o incluso superar lo realizado en Brasil 2014. Cabe recordar que fue en ese torneo donde Colombia alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó derrotada 2-1 ante la Selección de Brasil, compromiso del que nació el recordado "era gol de Yepes", tras la polémica anulación del tanto del exdefensor colombiano.

Ahora Colombia tiene la posibilidad de llegar a cuartos de final, una instancia en la que probablemente se encuentre con Argentina y tome revancha de la final de la Copa América 2024, donde Lautaro Martínez anotó el único tanto del compromiso y coronó a la 'Albiceleste' campeona ante la mirada de la Selección Colombia.