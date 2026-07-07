Colombia vs. Suiza EN VIVO: hora y alineaciones por octavos del Mundial 2026

La Selección Colombia se enfrenta a la de Suiza este martes 7 de julio de 2026 en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en un partido histórico por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El compromiso paralizó por completo al territorio nacional y desató una auténtica "fiebre amarilla" en las principales ciudades del país.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo llega a esta instancia definitiva con un rendimiento sobresaliente. Tras quedarse con el primer lugar de su grupo superando a Uzbekistán y al Congo, y empatar con Portugal, la Tricolor viene de vencer a Ghana en la ronda de dieciseisavos de final en un triunfo que encendió la ilusión de la hinchada.



Dónde ver Colombia vs. Suiza en vivo minuto a minuto

Los aficionados colombianos cuentan con diversas opciones oficiales para seguir la transmisión del partido en directo y no perderse ningún detalle desde las 3:00 p. m. (hora colombiana):



Televisión abierta y digital: el encuentro se puede ver a través de la señal habitual del Gol Caracol y mediante la aplicación oficial de Ditu.

Radio y plataformas web: siga el análisis y el relato minuto a minuto sintonizando Blu Radio o conectándose a su canal oficial de YouTube.

Alineación de Colombia contra Suiza

La Selección Colombia saldrá a la cancha solo con un cambio en la nómina titular que enfrentó a Ghana. Córdoba salió por lesión y en su lugar entró Luis Suárez.

Titular de la Selección Colombia contra Suiza Foto: Selección Colombia

La expectativa por el regreso de Colombia a unos octavos de final de un Mundial provocó alteraciones en las jornadas laborales de empresas públicas, comercios y entidades financieras.



Bancos como el BBVA y Davivienda notificaron a sus clientes el cierre anticipado de sus oficinas comerciales y de atención corporativa a las 2:30 p. m. para permitir que sus trabajadores puedan seguir el pitazo inicial. En las calles, el tránsito vehicular disminuyó notablemente desde el mediodía debido a las concentraciones de hinchas en hogares, restaurantes y centros comerciales.



Fiesta colombiana en el estadio BC Place de Vancouver

En las inmediaciones del escenario deportivo en territorio canadiense, la presencia de seguidores colombianos fue ampliamente mayoritaria frente a la tímida llegada de los aficionados helvéticos.

Prendas autóctonas como el sombrero vueltiao dominaron el paisaje en Vancouver. Gran parte de la multitud que hacía fila para ingresar al recinto deportivo aguardó revisando las pantallas de sus dispositivos móviles, siguiendo de cerca el desenlace del duelo entre Argentina y Egipto, llave que define al próximo rival del ganador de esta tarde.

"Para nosotros es un sueño que mi selección juegue en el país en el que vivo", afirmó Sebastián, un joven colombiano residente en Canadá, en declaraciones recopiladas por la agencia EFE.

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El partido representa una oportunidad histórica para el esquema liderado en la cancha por James Rodríguez, que busca prolongar su invicto y meterse entre los ocho mejores seleccionados del planeta.