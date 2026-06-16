¿Cuándo saldrá y cuánto costará el kit de actualización del álbum Panini?

La fiebre por completar el álbum oficial del Mundial 2026 ha provocado una alta demanda de láminas en Colombia, al punto de agotar existencias en varios puntos de venta del país. Ante las quejas de los coleccionistas, Panini confirmó que en los próximos días llegarán millones de sobres y anunció detalles sobre el esperado kit de actualización.

Lina María Bolívar, gerente de unidad de negocio de Panini Colombia, explicó que la compañía se vio sorprendida por la acogida que tuvo el álbum entre los aficionados al fútbol.

"La semana pasada es es una realidad, tuvimos agotado el producto, pero queremos darle la tranquilidad a todos los colombianos de que esta semana estamos trayendo millones de sobres para Colombia", afirmó.

Laminas Panini Foto: AFP

La directiva señaló que la empresa está desplegando una estrategia comercial para abastecer nuevamente las principales cadenas y puntos de venta autorizados. Además, recordó que la tienda oficial de Panini continúa operando y despachando pedidos realizados en preventa.



¿Cuándo llegarán las láminas de Panini?

Uno de los anuncios más esperados por los coleccionistas tiene que ver con el kit de actualización, una edición especial que incluirá a los jugadores que quedaron por fuera de la versión inicial del álbum debido a convocatorias de última hora, lesiones o cambios en las nóminas de las selecciones.

Según Bolívar, el kit tendrá cerca de 120 jugadores actualizados, una cifra superior a la registrada en el Mundial de Catar 2022, debido al aumento de selecciones participantes en esta edición.

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“Va a tener un precio de venta sugerido en el mercado de 99.900 pesos y los coleccionistas van a poder adquirirlo a partir de la segunda semana de julio”, explicó.

La representante de Panini aseguró que entre las novedades del kit estará la inclusión de Neymar, cuya presencia en la Copa del Mundo tomó por sorpresa a muchos aficionados.

Neymar Jr, estará en álbum Panini AFP

Además, la compañía anunció que desde el 15 de julio habilitará un servicio para quienes estén cerca de terminar el álbum. A través de la página oficial, los usuarios podrán comprar hasta 30 láminas faltantes por un valor de 1.500 pesos cada una.

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Mientras tanto, Panini reiteró que el precio oficial del sobre se mantiene en 5.000 pesos y pidió a los aficionados adquirir los productos únicamente en canales autorizados para evitar sobrecostos generados por la reventa.

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