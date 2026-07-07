Egipto sorprende y derrota temporalmente a Argentina

Argentina, que llegaba a los octavos de final del Mundial como favorita para vencer a Egipto, recibió un duro golpe de realidad de manos de los ‘Faraones’, quienes estarían poniendo fin al sueño de la ‘Albiceleste’ de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Los ‘Faraones’ sorprenden en los octavos de final

Egipto, que en la previa parecía el rival más vulnerable, comenzó a jugarle de igual a igual al seleccionado argentino, evitando que Lionel Messi tuviera libertad de juego. Al minuto 15, una salida por la banda derecha de Marawan Attia, quien envió un centro al corazón del área, encontró a Yasser Ibrahim, que con un certero cabezazo envió la pelota al fondo de la portería argentina. El 'Dibu' Martínez no consiguió detener el balón y Egipto se adelantó en el marcador.

#MundialEnBlu Así fue el gol del futbolista egipcio Yasser Ibrahim en el minuto 14 del partido contra Argentina en el Mercedes-Benz Stadium. pic.twitter.com/5VWTKAXf2J — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 7, 2026

Cinco minutos más tarde, la defensa egipcia se distrajo y, en su intento por frenar el ataque argentino, cometió un penalti que cobró Lionel Messi. El rosarino sacó un remate hacia el costado izquierdo de la portería, pero Mostafa adivinó la trayectoria de la pelota e impidió el empate de la ‘Albiceleste’.



Luego, Argentina se volcó al ataque, acorralando a los egipcios contra su portería y, aunque varios disparos exigieron al guardameta Mostafa, los dirigidos por Lionel Scaloni no consiguieron vulnerar la valla rival, enviando el duelo al descanso con ventaja para Egipto.

Argentina queda cerca de la eliminación del Mundial

Ya en el segundo tiempo, Egipto regresó al campo generando aún más peligro. En una jugada de contragolpe dejó descolgada a la defensa argentina y anotó el segundo tanto, pero la acción fue anulada por una falta previa.

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Sin embargo, Egipto no bajó los brazos y, al minuto 67, encontró la manera de volver a vencer al Dibu Martínez para poner el 2-0 en el marcador, ganando parcialmente el compromiso y eliminando, por ahora, a Argentina, apagando el sueño de conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva.