EN VIVO | Alemania vs. Costa de Marfil HOY: vea la transmisión online del Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 podría conocer este sábado a su primer clasificado, siempre y cuando haya un ganador en el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

Ambas selecciones llegan con confianza luego de debutar con victoria en el torneo, por lo que un nuevo triunfo prácticamente les aseguraría el boleto a los dieciseisavos de final. Incluso, una diferencia mínima en el marcador podría ser suficiente para sellar la clasificación anticipada.

Alemania vs. Costa de Marfil // Foto: AFP

El favoritismo está del lado de Alemania, que arrancó su participación con una contundente goleada 7-1 sobre Curazao y mostró todo su poder ofensivo. Sin embargo, Costa de Marfil también dejó buenas sensaciones tras vencer a Ecuador y llega con la motivación de dar la sorpresa ante uno de los candidatos del grupo.

El conjunto africano, además, tiene el antecedente reciente de haber conseguido un triunfo frente a Francia en un amistoso, demostrando que puede competir ante selecciones de alto nivel. Por eso, el enfrentamiento promete ser uno de los duelos más atractivos de esta jornada del Mundial 2026.



Transmisión EN VIVO de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO y gratis?

En el link anterior encontrará la transmisión EN VIVO, online y gratis de este duelo de la Copa del Mundo de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. Todo en el canal de YouTube y la señal de 89.9 FM.

Alemania vs. Costa de Marfil: pronóstico y favorito del partido

Alemania llega como favorita para quedarse con la victoria tras la goleada 7-1 sobre Curazao en su debut. El equipo europeo mostró un gran poder ofensivo y cuenta con jugadores de alto nivel para marcar diferencias.

Publicidad

Sin embargo, Costa de Marfil llega motivada luego de vencer a Ecuador y buscará sorprender con su velocidad y fortaleza física. El conjunto africano ya demostró que puede competir ante rivales de jerarquía.



Pronóstico: Alemania 2-1 Costa de Marfil. Aunque los europeos parten con ventaja, se espera un partido disputado por la calidad del equipo marfileño.

Selección de Alemania Foto: AFP

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Alemania: 3 puntos. Costa de Marfil: 3 puntos. Ecuador: 0 puntos. Curazao: 0 puntos.

Alineaciones de Alemania y Costa de Marfil HOY