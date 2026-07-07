🔴 EN VIVO | Argentina vs. Egipto: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Este compromiso cierra la ronda de octavos de final de la Copa Mundo 2026, un cruce directo que define la permanencia en el torneo.

La 'Albiceleste' llega a este partido tras superar la ronda de dieciseisavos de final, donde venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga de un encuentro de ida y vuelta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni estructura su propuesta a partir del control del balón en el mediocampo y las transiciones rápidas de sus delanteros, buscando sostener el volumen ofensivo y ajustar el bloque defensivo mostrado en su última salida.

Por su parte, el seleccionado de Egipto avanzó a los octavos de final luego de imponerse en la tanda de penaltis ante Australia, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El combinado africano fundamenta su juego en el repliegue ordenado y el contragolpe, herramientas con las que intentará cortar los circuitos de juego del cuadro sudamericano. El partido está programado para las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

El equipo que logre la victoria en territorio estadounidense asegurará su clasificación a los cuartos de final, donde se medirá ante el ganador de la llave en la que se encuentra la Selección Colombia.



¿A qué horas es el partido de Argentina vs. Egipto HOY?

Desde las 11:00 de la mañana de este martes, 7 de julio, correrá la pelota en Atlanta, Estados Unidos para el choque entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial. Este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, así como por la señal de Gol Caracol.

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Posibles alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Egipto: Mohamed El-Shenawy, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Hegazi, Mohamed Hamdi, Marwan Attia, Mohamed Elneny, Hamdi Fathi, Mahmoud Trezeguet, Mostafa Mohamed y Mohamed Salah.

