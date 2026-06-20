EN VIVO | Ecuador vs. Curazao, online y gratis HOY el Grupo E del Mundial 2026

Tras la victoria de Alemania, Ecuador no quiere quedarse atrás en la definición de Grupo E del Mundial. Luego de su derrota vs. Costa de Marfil (1-0), la selección sudamericana tendrá una nueva oportunidad frente a Curazao, que llega golpeada tras la humillante goleada ante los europeos (7-1).

La 'Tri' no podrá fallar y sumar tres puntos serán cruciales, además que la diferencia de gol podría ser determinante ya que en un eventual empate en puntos influirá, a excepción de que le toque con Costa de Marfil, pues ellos por duelo directo tendrán la ventaja ante los sudamericanos.

Ecuador vs. Curazao EN VIVO: vea aquí este duelo del Mundial

El equipo de Blog Deportivo traerá las emociones de este compromiso correspondiente a la jornada 2 del Grupo E del Mundial. El duelo se podrá vivir EN VIVO, online y gratis por la señal de YouTube de Blu Radio este sábado, 20 de junio.

¿A qué hora juega Ecuador HOY vs. Curazao por el Grupo E en el Mundial?

Ecuador se mide ante Curazao este sábado, 20 de junio, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El partido comenzará a las 7:00 p. m. (hora de Colombia y Ecuador) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.



La ‘Tri’ buscará su primera victoria en el torneo después de caer ante Costa de Marfil en el debut, mientras que Curazao intentará recuperarse tras la goleada sufrida frente a Alemania.

Hora del partido:



Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

México: 6:00 p. m.

Perú: 7:00 p. m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

Brasil: 9:00 p. m.

EE. UU. (Este): 8:00 p. m.

España: 2:00 a. m. (día siguiente)

Ecuador vs. Curazao: pronóstico y favorito del partido

Ecuador aparece como favorito ante Curazao por la diferencia de calidad en su plantilla y la necesidad de sumar puntos tras su derrota en el debut. La IA anticipa un partido controlado por la ‘Tri’, que buscará imponer su ritmo y aprovechar su mayor experiencia internacional.



Pronóstico IA: Ecuador 2-0 Curazao.

Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Curazao