EN VIVO | Escocia vs. Marruecos HOY, online y gratis el Mundial 2026

Día decisivo en el futuro del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá primero el duelo Escocia vs. Marruecos que podría definir el primer clasificado si el equipo europeo le saca una victoria al cuadro rival, algo que, sin duda, no será fácil ante la fuerza y nivel que ha mostrado este equipo en las últimas competencias.

Además, Brasil disputará un duelo ante Haití y de sacar un buen resultado pondría en aprietos a estas dos selecciones, por lo que buscarán sumar sí o sí tres puntos para no temer por lo que pueda hacer la verdeamarela en la última fecha de esta fase de grupos.

¿Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos HOY?

En Estados Unidos, México y Canadá hay un equipo enviado de Blu Radio de Blog Deportivo que traerá las emociones de este duelo entre escoceses y marroquís por la segunda fecha de la fase de grupos. Esto totalmente gratis, EN VIVO y online a través del canal de YouTube y la señal 89.9 FM.

¿A qué hora juega Escocia vs. Marruecos HOY?

El duelo entre Escocia y Marruecos se disputará este viernes, 19 de junio, por el Mundial 2026 en el Estadio Boston. El partido comenzará a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).



Estos son los horarios en otros países:



Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 p. m.

5:00 p. m. México: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Chile: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Argentina y Uruguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Brasil : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. España: 12:00 de la medianoche (ya sábado 20 de junio).

El partido corresponde a la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Escocia vs. Marruecos // Foto: AFP

Predicción de Escocia vs. Marruecos, según la IA

La inteligencia artificial analiza un partido bastante parejo entre Escocia y Marruecos, aunque le entrega una ligera ventaja al conjunto africano por su solidez defensiva, equilibrio táctico y el buen momento de varios de sus jugadores.

El pronóstico apunta a un duelo cerrado, con pocas opciones claras de gol y un marcador que podría definirse por pequeños detalles. La IA estima como resultado más probable un empate o una victoria ajustada de Marruecos, con un posible marcador de 1-1 o 0-1.

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Alineaciones de Escocia y Marruecos