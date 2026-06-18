EN VIVO México vs. Corea del Sur HOY, online y gratis el Mundial 2026

Día decisivo para la selección mexicana ante su público en este Mundial. Una victoria le dará la clasificación a la ronda de dieciseisavos y le dará más peso a su lugar como anfitrión de este certamen, sin embargo, al frente estará Corea del Sur que ya demostró que tiene buen fútbol y quiere dañarle la fiesta a los aztecas en Guadalajara.

Los surcoreanos demostraron en su partido un gran nivel deportivo ante Chequia, pero otra cosa será jugar de visitante ante una selección que tiene toda la energía de su lado. Pero el poder lograr una victoria tampoco queda atrás y ganar también es obligación para clasificar y hacerse con el Grupo A.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO HOY?

De la mano de todo un equipo de expertos, los hinchas aztecas podrán ver a su selección este jueves a través de la señal de YouTube de Blu Radio y escuchar en directo por 89.9 FM. Todo el análisis de un equipo de expertos acompañará la transmisión de la "final adelantada" del Grupo A que se disputará en Guadalajara.

¿A qué hora la selección de México HOY en el Mundial?

El duelo se encuentra programado para las 8:00 de la noche (hora colombiana). Sin embargo, si usted se encuentra en otro país, estos son los horarios de transmisión:



Colombia, Perú y Ecuador : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. México (hora del centro), Panamá y Costa Rica : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Chile y Venezuela: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia) : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York): 9:00 p. m.

9:00 p. m. Estados Unidos (Los Ángeles): 6:00 p. m.

6:00 p. m. España: 3:00 a. m. del día siguiente.

3:00 a. m. del día siguiente. I talia, Francia y Alemania: 3:00 a. m. del día siguiente.

3:00 a. m. del día siguiente. Reino Unido: 2:00 a. m. del día siguiente.

México vs. Corea del Sur // Foto: AFP

Posibles alineaciones México vs. Corea del Sur