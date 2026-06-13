Escándalo en el Mundial: robaron a Inglaterra y se les llevaron hasta los zapatos

La Selección de Inglaterra todavía no debuta en la Copa Mundial de 2026 y ya enfrenta uno de los episodios más insólitos del torneo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel denunció el robo de parte de su equipamiento oficial mientras era trasladado desde Florida hasta Kansas City, ciudad donde realizará su preparación para la fase de grupos.

Lo que debía ser un procedimiento logístico habitual terminó convirtiéndose en una investigación policial que ha puesto bajo la lupa las medidas de seguridad alrededor de una de las selecciones favoritas al título. Entre los elementos desaparecidos se encuentran botas personalizadas de varios futbolistas, balones oficiales de entrenamiento y otro material utilizado por el cuerpo técnico durante la preparación diaria.

La Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento

La situación fue confirmada por la Football Association, organismo que regula el fútbol inglés, y posteriormente por las autoridades estadounidenses.



El material había salido desde West Palm Beach con destino al complejo Swope Soccer Village, en Kansas City. Sin embargo, al llegar a su destino se detectó la ausencia de varios paquetes que contenían elementos fundamentales para las prácticas del equipo.

Según medios británicos, algunos de los objetos robados pertenecerían a figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon. Incluso, varias versiones señalan que la pérdida de balones fue tan grande que apenas quedó uno disponible para los entrenamientos iniciales.

Así va la investigación del robo

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La policía confirmó que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y recuperar el material desaparecido lo antes posible.

Además, las autoridades informaron que dos personas ya fueron detenidas y permanecen bajo custodia mientras avanzan las verificaciones sobre su posible participación en el caso.

La recuperación de los artículos se ha convertido en una prioridad, ya que Inglaterra necesita completar varios días de preparación antes de su estreno frente a Croacia, programado para el miércoles en Dallas.

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Mientras tanto, la Federación Inglesa trabaja contrarreloj para sustituir el equipamiento perdido y evitar que la planificación deportiva se vea afectada.

El equipo se encuentra a salvo: no estuvieron en peligro

Más allá del impacto mediático y logístico, la delegación británica destacó que ninguno de los jugadores estuvo involucrado en el incidente.

El plantel viajaba por separado y nunca tuvo contacto con la situación que desencadenó la investigación policial. Sin embargo, el episodio ha generado preocupación sobre la seguridad alrededor del Mundial, especialmente en ciudades con alta concentración de selecciones.

Kansas City alberga actualmente a varias delegaciones internacionales y registra una intensa actividad operativa relacionada con el torneo. Por eso, el robo ha encendido las alarmas dentro de la organización y entre las federaciones participantes.

Ahora, mientras Inglaterra se prepara para enfrentar a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos, su primer desafío mundialista parece haberse jugado fuera de la cancha. Antes de pensar en goles y victorias, el equipo de Thomas Tuchel tuvo que enfrentar una carrera contra el tiempo para recuperar el material perdido y evitar que los ladrones alteren sus planes en la Copa del Mundo.