En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Clan del Golfo
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Brasil golea y se clasifica a 16avos del Mundial 2026: podría enfrentar a 2 grandes selecciones

Brasil golea y se clasifica a 16avos del Mundial 2026: podría enfrentar a 2 grandes selecciones

El hecho más destacado del juego fue el debut de Neymar en este Mundial. El astro del Santos ingresó a los 31 minutos del segundo tiempo en lugar de Cunha.

Brasil gana y avanza de fase en Mundial 2026
Brasil gana y avanza de fase en Mundial 2026
Foto: Conmebol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Brasil se clasificó este miércoles a la segunda ronda del Mundial 2026 como ganador del Grupo C al golear por 0-3 a Escocia en un partido de la tercera fecha jugado en Miami.

La Canarinha se impuso con doblete de Vinícius a los 7 minutos y en el tercer minuto añadido al primer tiempo, y con un tanto de Matheus Cunha a los 15 de la segunda parte.

El hecho más destacado del juego fue el debut de Neymar en este Mundial. El astro del Santos ingresó a los 31 minutos del segundo tiempo en lugar de Cunha.

El rival de Brasil en dieciseisavos de final será Japón o Países Bajos, según el que termine segundo del Grupo F

Neymar vuelve a jugar con Brasil

Tras perderse por lesión los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026, Neymar finalmente debutó este miércoles en el torneo al ingresar en el segundo tiempo del partido que el equipo de Carlo Ancelotti juega ante Escocia.

Neymar, de 34 años, entró en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha, con el marcador 3-0 a favor de los pentacampeones mundiales en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C.

Publicidad

El público en el Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, tras competir en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Sumó ocho goles y cuatro asistencias en esas citas.

Publicidad

Debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, el jugador del Santos fue baja en los primeros encuentros de la Canarinha en este Mundial, el empate 1-1 con Marruecos y la victoria 3-0 contra Haití.

Estaba inactivo desde mediados de mayo, cuando jugó su último partido con su club.

Con el viejo equipo de Pelé, el atacante solo ha disputado ocho de 18 partidos posibles en el Brasileirão 2026.

Neymar no jugaba con la selección de Brasil desde octubre de 2023.

Sufrió entonces una grave lesión de rodilla en la derrota 2-0 de la Canarinha ante Uruguay en partido de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

Vea también

Clasificados mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026

Caracol Televisión lidera audiencia del Mundial con más de 34 millones de espectadores

Neymar en Brasil
Copa Mundial de la FIFA 2026

Neymar vuelve a la selección de Brasil: así fue su debut en el Mundial

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Selección de Brasil

Escocia

Publicidad

Publicidad

Publicidad