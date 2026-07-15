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"Este es el momento para terminar de llenar el álbum": Panini lanzó el kit de actualización

La compañía lanzó en Colombia el kit de actualización del álbum del Mundial 2026, que incluye 120 nuevas láminas y permitirá a los aficionados completar las plantillas oficiales del torneo.

"Este es el momento para terminar de llenar el álbum": Panini lanzó el kit de actualización
"Este es el momento para terminar de llenar el álbum": Panini lanzó el kit de actualización
Fotos: capturas de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio, Luis Felipe Gallego, representante de Panini en Colombia, explicó que el kit reúne 120 nuevas láminas de futbolistas que no aparecieron en la versión inicial del álbum debido a que sus convocatorias se confirmaron después del cierre editorial. Entre los casos más llamativos mencionó el de Neymar, quien finalmente integró la selección de Brasil, pese a que en el álbum original figuraba Rodrigo.

"Este es el momento para terminar de llenar el álbum", aseguró Gallego, al anunciar el lanzamiento del kit de actualización del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que ya está disponible en todo el país y que busca incorporar a los jugadores que fueron convocados a última hora para disputar el torneo.

El representante de Panini detalló que cada una de las nuevas láminas indica en su parte posterior sobre cuál jugador debe ser ubicada. Explicó que algunos aficionados optan por pegar el nuevo adhesivo completamente encima del original, mientras que otros prefieren fijarlo parcialmente para conservar visibles ambas imágenes y mantener el registro de la convocatoria inicial y la definitiva.

Neymar Jr, estará en álbum Panini
Neymar Jr, estará en álbum Panini
AFP

Gallego también anunció que desde este miércoles quedó habilitado el programa de completación, mediante el cual los coleccionistas que tengan pendientes hasta 30 láminas podrán solicitarlas directamente a través de Paninitienda.com. El servicio incluye las láminas promocionales de Coca-Cola y permite recibir el pedido en el domicilio del comprador.

Sobre la posibilidad de una reducción en el precio de los sobres una vez finalice el Mundial, el directivo indicó que, por ahora, esa medida no está contemplada. Explicó que el interés de los aficionados continúa siendo alto y que la compañía mantiene un amplio inventario para garantizar que quienes aún no completan el álbum puedan conseguir las láminas que necesitan.

Finalmente, Gallego recordó que, aunque el Mundial de 2030 será el último bajo la actual licencia de Panini, la compañía ya trabaja en nuevas iniciativas para esa edición. Además, destacó que Colombia es uno de los mercados más importantes para la marca en la región, tanto por la venta de álbumes y láminas como por el crecimiento de sus líneas de cómics y manga.

Escuche la entrevista completa aquí:

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