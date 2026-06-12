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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Fiebre mundialista dispara los viajes de colombianos hacia Norteamérica con un aumento del 11%

Fiebre mundialista dispara los viajes de colombianos hacia Norteamérica con un aumento del 11%

Más de 90.000 movimientos migratorios se han registrado en los primeros días de junio con destino a Estados Unidos, México y Canadá, mientras los aeropuertos del país reportan un aumento significativo en el flujo de pasajeros.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial
Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

La pasión por la Selección Colombia ya comenzó a sentirse mucho antes del primer pitazo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El entusiasmo de los aficionados por acompañar al equipo nacional en territorio norteamericano está generando un fuerte impacto en el transporte aéreo del país, con miles de viajeros movilizándose hacia Estados Unidos, México y Canadá.

Entre el 1 y el 11 de junio se registraron más de 63.000 movimientos migratorios hacia Estados Unidos, cerca de 22.000 hacia México y más de 6.000 con destino a Canadá, cifras que reflejan el creciente interés de los colombianos por vivir de cerca la cita futbolística más importante.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia
Foto: AFP

La demanda de pasajeros es tal que las autoridades proyectan un incremento cercano al 11 % en la movilización aérea frente al mismo periodo de 2025.

Solo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se espera el tránsito diario de alrededor de 42.000 viajeros durante la temporada mundialista, una dinámica que se mantendrá especialmente intensa entre este 12 de junio y el próximo 22 de julio.

El fenómeno también se siente en las principales terminales aéreas del país. En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, el flujo diario de pasajeros pasaría de 11.500 a cerca de 13.300 viajeros.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, la movilización aumentaría de aproximadamente 2.600 pasajeros diarios en 2025 a más de 3.200 durante este año.

Doblete de Jhon Arias le dio el triunfo a Colombia ante Jordania antes del Mundial
Colombia le ganó 2-0 a Jordania en amistoso.
Foto: AFP

El análisis de la Aeronáutica Civil evidencia además una reconfiguración de la oferta aérea entre Colombia y los tres países anfitriones del Mundial. Canadá lidera el crecimiento en operaciones con un incremento del 84 %, pasando de 25 a 46 vuelos, impulsado por nuevas frecuencias y el fortalecimiento de rutas directas como Bogotá-Toronto.

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México también presenta un comportamiento al alza. Las operaciones crecieron 11,8 %, al pasar de 178 a 199 vuelos, impulsadas por la expectativa que genera el partido inaugural en Ciudad de México y el fortalecimiento de la conectividad hacia los principales centros de conexión del país.

En contraste, Estados Unidos registró una reducción del 11,23 % en el número de operaciones aéreas, pasando de 632 a 561 vuelos. Sin embargo, la Aeronáutica Civil aclara que esta disminución no obedece a una menor demanda de viajeros, sino principalmente al retiro de frecuencias tras el cierre de operaciones de Spirit Airlines. Otras compañías aéreas han asumido gran parte de la demanda, manteniendo elevados niveles de ocupación.

Copa Mundial de la FIFA
Copa Mundial de la FIFA //
Foto: AFP

La tendencia también quedó reflejada en el comportamiento diario de los vuelos. Mientras durante la primera semana de junio se mantuvieron entre 68 y 78 operaciones diarias, el 10 de junio se alcanzó el pico más alto con 79 vuelos, incluyendo servicios chárter y frecuencias adicionales.

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El 11 de junio, fecha de apertura del Mundial, se registraron 74 operaciones, consolidando la capacidad de respuesta del sector aéreo colombiano frente a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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