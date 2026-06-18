Hechas en Colombia: la empresa que fabrica las camisetas Adidas de la Selección Colombia

Detrás de la piel que viste a la Selección Colombia y a millones de aficionados en el mundo, se encuentra Supertex, una empresa con sede en Cali liderada por Eduardo Herrera. Este ingeniero industrial de la Universidad Javeriana ha logrado posicionar la manufactura colombiana en los estándares más altos de la industria deportiva global, compitiendo y superando en calidad a las potencias asiáticas.

Un legado deportivo y una oportunidad dorada

La relación de Supertex con la marca alemana Adidas no es casualidad; tiene raíces profundas en la historia del deporte nacional. El padre de Eduardo, Jorge Herrera Varona, fue una figura clave como director de los Juegos Panamericanos de 1971 y presidente del Comité Olímpico Colombiano.

Gracias a esta relación, Supertex comenzó fabricando para exportación. Según Herrera: "Por cosas del destino empezamos a fabricar para exportación prendas de medidas específicas... hacíamos la camiseta de la selección alemana, hacíamos el Bayern Múnich, hacíamos muchas de las prendas que se vendían en Europa".



A pesar de esta trayectoria, la camiseta de la Selección Colombia se fabricó en Vietnam hasta el Mundial de 2014. Fue para el proceso de Rusia 2018 cuando la empresa finalmente logró que Adidas confiara en la mano de obra local para vestir al combinado nacional.

Camiseta Selección Colombia Foto: AFP

Tecnología de sublimación: superando a los gigantes asiáticos

El éxito de Supertex radica en su capacidad tecnológica, específicamente en el proceso de sublimación, que es donde se define la brillantez y definición de los colores en las prendas de fútbol.

Herrera afirma con orgullo: "A nivel de Adidas, dicho por ellos mismos, en Colombia es donde podemos hacer la mejor sublimación que se hace en el mundo, o sea, superamos a los asiáticos... la brillantez en los colores no lo han logrado hacer ni siquiera los asiáticos".

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Para este proceso, Supertex trabaja de la mano con proveedores nacionales como Protela, encargada de fabricar la tela bajo especificaciones estrictas. Aunque en años anteriores algunas telas especiales para los jugadores se traían de Asia, la empresa ya ha logrado replicar esa tecnología en el país.

Una potencia regional

Hoy, Supertex no solo viste a Colombia. Es la única empresa en Latinoamérica que produce para múltiples selecciones y ligas. "Nosotros hacemos Perú, hemos hecho Argentina, hemos hecho Chile y hacemos igualmente casi todas las camisetas de la liga americana (MLS)".

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Además de Adidas, la planta en Cali y sus sedes en Centroamérica fabrican para gigantes como Nike, Under Armour y Patagonia, consolidándose como un referente internacional en la confección de prendas deportivas de alta complejidad.

Escuche aquí la entrevista: