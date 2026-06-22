Hora y dónde ver Colombia vs. República del Congo por el Mundial 2026

Tras la contundente victoria de 3-1 frente a Uzbekistán, la Selección Colombia enfrenta su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante República del Congo este martes, 23 de junio, en el estadio de Guadajalara en México, con el objetivo de lograr un nuevo triunfo que lo catapulte hasta los dieciseisavos de final del Mundial.

Pero el empate vs. Portugal le dio confianza a este equipo de dañar también la fiesta cafetera en el país azteca que, además, de obtener un triunfo le daría un momento histórico a este equipo en esta participación de la Copa del Mundo, por lo tanto, Néstor Lorenzo deberá tener cuidado y no perder lo que podría hacer este rival en un duelo tan decisivo.

Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc

¿Dónde y a qué hora ver Colombia vs. República del Congo por el Grupo K del Mundial?

Este duelo, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, de Colombia vs. República del Congo se encuentra programado para este martes, 23 de junio, a las 9:30 de la noche (hora colombiana). Los hinchas interesados en ver este compromiso, por fortuna, tendrán tres opciones para hacerlo:



Blu Radio: el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá todo en torno a este compromiso.

el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá todo en torno a este compromiso. Gol Caracol: el equipo deportivo de Caracol TV tendrá la señal EN VIVO del duelo.

el equipo deportivo de Caracol TV tendrá la señal EN VIVO del duelo. Ditu: la señal de streaming de Caracol tendrá todo el cubrimiento de este partido del Mundial.

Así le ha ido a la Selección Colombia contra africanos en el Mundial

En cuatro de las siete participaciones que ha tenido Colombia en los mundiales se ha enfrentado a selecciones africanas. El balance de la Tricolor es favorable, pues en cuatro partidos ha ganados tres y solo ha perdido uno:



Italia 1990: Camerún 2-1 Colombia.

Camerún 2-1 Colombia. Francia 1998: Colombia 1-0 Túnez.

Colombia 1-0 Túnez. Brasil 2014: Colombia 2-1 Costa de Marfil.

Colombia 2-1 Costa de Marfil. Rusia 2018: Senegal 0-1 Colombia.

Colombia vs. Senegal en el Mundial Sub-20 Foto: AFP

Hinchas que asistan en Guadalajara tendrán ventaja importante

Hinchas que asistan en Guadalajara tendrán una ventaja importante con Claro, que ofrece beneficios para los seguidores de la Selección Colombia que viajen a México, Estados Unidos y Canadá, incluyendo descuentos en asistencia al viajero, además de opciones de conectividad internacional como el Pasaporte América con paquetes diarios que permiten el uso de datos y minutos en los países sede del torneo en alianza con Assist Card.