🔴 Japón vs. Suecia, EN VIVO por el Mundial 2026: vea gratis y online el partido

Por la última jornada del Grupo F, Japón vs. Suecia jugarán un partido a muerte, con la selección asiática dependiendo de sí misma para avanzar a los dieciseisavos de final e incluso manteniendo opciones de terminar como líder de la zona, mientras que el conjunto europeo llega con la obligación de conseguir la victoria para evitar una eliminación anticipada.

El encuentro se disputará en Dallas, ciudad donde los Samuráis Azules comenzaron su participación en la Copa del Mundo, y tendrá un impacto directo en la definición del grupo, ya que se jugará al mismo tiempo que el duelo entre Países Bajos y Túnez.

Alineaciones de Japón vs. Suecia

Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Seko, Hiroki Ito; Tanaka, Sugawara, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Doan R., Daizen Maeda y Ayase Ueda.

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Suecia: Widell Zetterstrom; Victor Lindelof, Isak Hien, Gustav Lagerbielke; Jesper Karlstrom; Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak y Viktor Gyokeres.

Seleccionador: Graham Potter.



Japón empató con Países Bajos Foto: AFP

¿Qué necesita Japón para clasificar a los dieciseisavos de final?

La selección dirigida por Hajime Moriyasu llega con cuatro puntos después de empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, resultados que la tienen igualada con los neerlandeses en la parte alta del Grupo F.



Aunque todavía conserva opciones matemáticas de quedarse con el primer lugar, Japón sabe que gran parte de ese objetivo dependerá de lo que ocurra en el otro compromiso del grupo, donde Países Bajos parte como amplio favorito frente a una selección tunecina ya eliminada.

Por eso, la prioridad de los asiáticos será asegurar la clasificación. Un empate les bastará para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que una victoria mantendría vivas sus aspiraciones de terminar en la cima de la zona.

Además, la posición final definirá el siguiente rival, ya que el Grupo F se cruzará con las selecciones clasificadas del Grupo C, integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

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Japón pierde a Take Kubo, pero mantiene el poder ofensivo

La principal ausencia del conjunto japonés seguirá siendo Take Kubo. El atacante continúa recuperándose de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió antes del partido contra Túnez y tampoco estará disponible para enfrentar a Suecia.

Sin embargo, Moriyasu mantiene argumentos ofensivos importantes.

Daichi Kamada y Ayase Ueda llegan en un gran momento después de marcar en la contundente victoria sobre Túnez, mientras que Junya Ito apunta nuevamente a ser uno de los encargados de generar peligro cerca del área rival.

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También podría regresar Daizen Maeda al equipo titular, en una ofensiva que buscará aprovechar la velocidad en las transiciones, una de las principales fortalezas mostradas por Japón durante el torneo.

Suecia se juega la clasificación tras la goleada sufrida ante Países Bajos

El panorama cambió radicalmente para la selección sueca en la segunda jornada.

Después de debutar con una convincente victoria sobre Túnez, el equipo dirigido por Graham Potter sufrió una dura derrota por 5-1 frente a Países Bajos, resultado que complicó seriamente sus opciones de avanzar.

Ahora, Suecia necesita ganar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Un empate la dejaría con cuatro puntos, aunque dependería de los resultados de otros grupos para intentar avanzar como uno de los mejores terceros del campeonato.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por el rendimiento defensivo.

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Las fragilidades mostradas frente a los neerlandeses contrastan con el potencial ofensivo de un equipo que tiene como referentes a Alexander Isak y Viktor Gyokeres, dos delanteros que volverán a liderar el ataque escandinavo.

Pese a la goleada recibida, Graham Potter mantendría la confianza en la base defensiva conformada por Victor Lindelof, Isak Hien y Gustav Lagerbielke.

Un duelo que puede definir el futuro del Grupo F

Con Países Bajos como favorito para vencer a Túnez, Japón y Suecia saben que buena parte de sus aspiraciones pasa por lo que ocurra en Dallas.

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Los asiáticos intentarán confirmar el buen momento que han mostrado en el torneo y asegurar su presencia en la fase eliminatoria. Suecia, en cambio, buscará dejar atrás el golpe sufrido en la jornada anterior y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.