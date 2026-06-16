Kylian Mbappé: así fue el golazo que le dio la victoria a Francia vs. Senegal

En los libros de historia de los mundiales quedará plasmado por siempre el nombre de Kylian Mbappé, no solo por haber conquistado el trofeo con apenas 18 años, sino por ser la gran figura del cuadro 'galo' en las últimas tres ediciones (2018, 2022 y 2026), demostrando por qué es llamado uno de los mejores futbolistas del mundo.

El también delantero del Real Madrid se ha convertido en la pieza más importante de Deschamps en la selección, que, una vez más, salió como la principal figura de este debut vs. Senegal a la hora de definir y anotó el imponente 3 a 1 con un golazo desde fuera del área, imposible para el portero rival.

Kylian Mbappe de Francia celebra un gol este martes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal Foto: EFE

Cuando acaba de caer el descuento senegalés, de su magia sorprendió del delantero con un 'riflazo' a todo el ángulo e imponiendo el 3-1 en el debut de una las candidatas a llevarse el título en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Este fue el decimocuarto gol de Kylian Mbappé en la historia de los mundiales, superando a Lionel Messi y Just Fontaine, e igualando la marca del histórico artillero alemán Gerd Müller. Además, quedó a tan solo dos tantos de convertirse en el máximo artillero de la historia de la competencia, demostrando que esta es su competencia favorita y la razón que le ha puesto en un club como el Real Madrid siendo uno de los mejores del mundo y de la historia.



Los focos estarán sobre el delantero francés, que volverá a la acción en esta Copa Mundial de la FIFA el próximo lunes, 22 de junio, cuando se enfrente a Irak y donde tendrá la oportunidad de batir este récord y seguir perfilando a su selección como la principal candidata a bordar una nueva estrella en esta primera edición de 48 selecciones entre tres países anfitriones.