La insólita estrategia que implementaría Inglaterra para enfrentar la altura en el Azteca

Inglaterra prepara todos los detalles para su duelo de octavos de final ante México en el Mundial 2026 y, además de la parte táctica, analiza una alternativa poco habitual para enfrentar las exigencias físicas de la Ciudad de México. Se trata del uso de sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, un medicamento que algunos estudios relacionan con una mejor adaptación a la altura y cuyo uso no está prohibido por las normas antidopaje.

Aunque el Viagra es reconocido mundialmente como un tratamiento para la disfunción eréctil, su principio activo, el sildenafil, fue desarrollado originalmente para tratar problemas cardiovasculares y de hipertensión pulmonar. Precisamente esa capacidad para dilatar los vasos sanguíneos es la que ha despertado el interés de algunos equipos deportivos que compiten en ciudades de gran altitud.

¿Es legal utilizar Viagra en un partido oficial?

La selección inglesa disputará su compromiso frente a México en el Estadio Azteca, ubicado a cerca de 2.240 metros sobre el nivel del mar, donde la menor concentración de oxígeno puede afectar el rendimiento de futbolistas que no están acostumbrados a esas condiciones.



Por esa razón, el cuerpo médico del equipo británico estudia diferentes herramientas para reducir el impacto fisiológico de la altura, entre ellas el posible uso de sildenafil. La sustancia busca favorecer el flujo sanguíneo en los pulmones y mejorar la oxigenación del organismo, un efecto que podría ayudar a disminuir la sensación de fatiga durante el esfuerzo físico.

Sin embargo, especialistas advierten que los resultados no son concluyentes. Diversas investigaciones han mostrado que el medicamento puede beneficiar a algunos deportistas, mientras que en otros no genera diferencias significativas en el rendimiento, por lo que su eficacia depende de factores individuales y de las condiciones específicas de cada atleta.

Desde el punto de vista reglamentario, no existe ningún impedimento para su utilización. El sildenafil no hace parte de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que su uso está permitido siempre que sea suministrado bajo criterios médicos y no conlleve riesgos para la salud del deportista.

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La altura, un rival adicional para Inglaterra

La principal preocupación del cuerpo técnico inglés es el efecto que puede tener la altura sobre el desgaste físico de sus jugadores. La Ciudad de México representa uno de los escenarios más exigentes del Mundial debido a la disminución del oxígeno disponible, una condición que suele provocar mayor cansancio, aceleración del ritmo cardíaco y una recuperación más lenta durante los partidos.

México, por el contrario, llega con una ventaja natural al estar más habituado a competir en este tipo de condiciones, un factor que históricamente ha jugado a favor de las selecciones locales cuando disputan encuentros en el Estadio Azteca.

Selección de México Foto: AFP

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No hay confirmación oficial sobre su uso

Pese a la repercusión que ha generado el tema en la prensa internacional, la Federación Inglesa no ha confirmado que los futbolistas vayan a consumir sildenafil antes del compromiso. La posibilidad hace parte de las alternativas médicas que se analizan para optimizar la preparación del equipo, junto con los protocolos habituales de hidratación, nutrición y recuperación física.

Mientras tanto, el debate ha puesto nuevamente sobre la mesa el uso de herramientas médicas permitidas para afrontar las exigencias de la alta competencia. Aunque el Viagra no ofrece una ventaja garantizada, sí refleja cómo las selecciones buscan apoyarse en la ciencia para minimizar los efectos de uno de los rivales silenciosos del Mundial: la altura.