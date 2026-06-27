Messi firma un golazo de tiro libre y agranda su leyenda en los Mundiales con Argentina

Lionel Messi volvió a protagonizar otra noche mágica con Argentina Argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste firmó un espectacular gol de tiro libre en la victoria 3-1 sobre Jordania, una anotación que no solo sentenció el encuentro, sino que también le permitió seguir ampliando su leyenda en la máxima cita orbital.

El tanto del astro argentino llegó a los 80 minutos y llevó el sello inconfundible del rosarino.

Desde una posición ideal para su privilegiada pierna izquierda, Messi ejecutó un lanzamiento raso que superó la barrera y se acomodó junto al poste izquierdo del arco jordano, dejando sin posibilidad de reacción al guardameta rival.

Argentina end the group stage unbeaten 🔒#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

La obra de arte del número 10 confirmó el extraordinario momento que atraviesa en la Copa del Mundo. Con esa actuación, Messi acumula seis anotaciones en apenas tres partidos del Mundial 2026.



Con esta obra de arte, el capitán argentino alcanzó una nueva marca histórica, llegó a 19 goles en la historia de las Copas del Mundo, ampliando aún más un legado que lo mantiene como el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo.

Además del doblete y de ampliar su legado, Messi rompió dos récords históricos. Se convirtió en el quinto jugador que anota seis o más goles en una fase de grupos de un Mundial, uniéndose a Sándor Kocsis (7 en 1954), Gerd Müller (7 en 1970), Just Fontaine (6 en 1958) y Oleg Salenko (6 en 1994).

Asimismo, estableció una marca sin precedentes al convertirse en el primer futbolista que marca en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, dejando atrás el registro de seis encuentros seguidos que compartían Fontaine y Jairzinho desde 1970.

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Sin duda, el rosarino sigue demostrando que mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias a sus 39 años y quizá es su última Copa del Mundo.