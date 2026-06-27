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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / James Rodríguez advierte sobre Ghana, el próximo rival de Colombia en el Mundial

James Rodríguez advierte sobre Ghana, el próximo rival de Colombia en el Mundial

Colombia ganó el Grupo K del Mundial 2026 y en la ronda de dieciseisavos de final se medirá con Ghana el próximo 3 de julio.

James Rodríguez fue titular contra Portugal en el Mundial 2026
James Rodríguez fue titular contra Portugal en el Mundial 2026
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

James Rodríguez lamentó este sábado la falta de gol de la selección de Colombia frente a la de Portugal, que terminó empatado 0-0 en Miami.

A su juicio, el triunfo hubiera redondeado una gran presentación.

"Jugamos un partidazo contra un rival grande como Portugal; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol", dijo el '10' colombiano.

A pesar del resultado, Colombia ganó el Grupo K del Mundial 2026 y en la ronda de dieciseisavos de final se medirá con Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City.

Selección Colombia vs. Portugal, en Mundial 2026
Así formó la Selección Colombia vs. Portugal en Mundial 2026
Foto: X @CONMEBOL

"Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes", dijo James con respecto a la selección lusa capitaneada por Cristiano Ronaldo.

A la pregunta de qué le parece Ghana, el próximo rival de Colombia, el centrocampista de 34 años advirtió que será muy difícil y destacó su condición física.

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"Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera", puntualizó.

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