México vs. Sudáfrica, EN VIVO por el Mundial 2026: ver gratis y online partido inaugural

La selección de México recibirá este jueves a Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca, con la obligación de responder a la presión de jugar en casa y entregar una actuación que ilusione a una afición que sueña con un torneo histórico, en pleno partido inaugural.

México parte como favorito sobre el papel, pero la historia reciente le recuerda que ningún debut mundialista es sencillo. Los sudafricanos ya le amargaron una inauguración al Tri con el empate 1-1 en el Mundial de 2010 y, además, fueron el último seleccionado africano que derrotó a los mexicanos, en 2005.

A qué hora y dónde ver México vs. Sudáfrica

Desde las 2:00 de la tarde, el partido México vs. Sudáfrica lo podrá seguir gratis a través de la señal de Blu Radio y Gol Caracol en televisión y online.

México, ubicado en el puesto 14 del ranking FIFA, sabe que una victoria es prácticamente una obligación ante un rival que aparece en la casilla 60 del escalafón mundial. Además, el resultado podría ser determinante para encaminar la clasificación a los octavos de final en un grupo que completan Corea del Sur y República Checa.



Para Javier Aguirre, comenzar con una celebración permitiría reforzar la confianza de un plantel que tuvo meses complejos por las lesiones. El técnico perdió a varios jugadores durante la preparación, aunque gran parte de ellos logró recuperarse a tiempo.

El Tri recuperó piezas clave y apuesta por su poder ofensivo

A pesar de los contratiempos físicos, el seleccionador mexicano contará con varias de sus principales figuras.

En defensa, la base estará conformada por Johan Vásquez y César Montes, acompañados por Jesús Gallardo e Israel Reyes. En el mediocampo, Erik Lira asumiría responsabilidades importantes debido a la limitada continuidad reciente de Édson Álvarez, quien viene recuperándose de una cirugía de tobillo.

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Uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias será Álvaro Fidalgo, encargado de aportar claridad y generación de juego.

Sin embargo, las mayores expectativas están depositadas en el frente de ataque.

Julián Quiñones llega inspirado tras terminar como máximo goleador de la liga saudí y conformará una sociedad ofensiva con Raúl Jiménez, experimentado delantero que buscará liderar a México en el certamen.

Selección México Foto: @miseleccionmx

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Sudáfrica quiere volver a sorprender

Aunque llega como aparente víctima, Sudáfrica intentará repetir la fórmula que le permitió incomodar a México en el pasado.

El entrenador Hugo Broos apostaría por un bloque defensivo sólido para resistir la iniciativa mexicana y aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

El principal referente ofensivo será Lyle Foster, atacante del Burnley inglés, respaldado por un grupo de futbolistas que en su mayoría militan en la liga sudafricana y tienen un amplio conocimiento mutuo.

Además, los africanos realizaron parte de su preparación en Pachuca, a 2.459 metros sobre el nivel del mar, buscando adaptarse a condiciones similares a las que encontrarán en la Ciudad de México.

Alineaciones de México y Sudáfrica