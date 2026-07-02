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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Néstor Lorenzo responde a DT de España: "Prefiero no estar en ese sitio de favorito"

Néstor Lorenzo responde a DT de España: "Prefiero no estar en ese sitio de favorito"

Lorenzo recordó que, salvo el partido ante Portugal, tanto en los amistosos previos al Mundial como en varios encuentros del torneo la selección había llegado con el cartel de favorita.

Néstor Lorenzo y Luis De La Fuente
Néstor Lorenzo y Luis De La Fuente //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, rechazó este jueves asumir el papel de favorita para ganar el Mundial de la FIFA 2026, pese a que el técnico de España, Luis de la Fuente, aseguró que la selección cafetera tiene "un nivel altísimo", recordó que fue la última en derrotar a La Roja y la situó entre las aspirantes al título.

En la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de final contra la selección de Ghana, Lorenzo afirmó que recibe esas palabras como "un elogio", aunque insistió en que no se siente cómodo con esa etiqueta.

"Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente y se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio de favorito", señaló el técnico argentino.

No obstante, destacó que Colombia ha aprendido a convivir con esa presión cuando las circunstancias la han situado como candidata.

Lorenzo recordó que, salvo el partido de la fase de grupos ante Portugal, tanto en los amistosos previos al Mundial como en varios encuentros del torneo la selección colombiana había llegado con el cartel de favorita.

El entrenador también subrayó la igualdad que ha caracterizado al Mundial y consideró que las diferencias entre avanzar o quedar eliminado son mínimas.

"Lo que se está viendo es que depende de líneas muy finitas entre quién pasa y quién no pasa. Dios quiera que esté a favor nuestro", concluyó.

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