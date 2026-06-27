Néstor Lorenzo: "Colombia jugó un partidazo, pero nos faltó definición"

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, calificó de "partidazo" la presentación ante Portugal de este sábado en Miami, que la confirmó como ganadora del Grupo K del Mundial 2026, pero admitió que "faltó definición" para haber conseguido la victoria.

"Colombia jugó un partidazo de principio a fin, pero nos faltó definición, le jugamos de igual a igual a un candidato a ganar el Mundial como lo es Portugal, creo incluso que lo superamos", afirmó el entrenador argentino al término del encuentro que terminó empatado sin anotaciones.

Lorenzo insistió en que la selección colombiana jugó uno de sus mejores partidos desde que él la dirige, en todas sus líneas, pero lamentó que no se haya reflejado en el marcador con un triunfo.

"A Portugal le jugamos bien, contra un rival de esa categoría puede pasar al revés. Llegamos con posibilidades de anotar muchas veces, pero repito que nos faltó definición", agregó el argentino.



A Lorenzo también le pareció meritorio que Colombia jugara a un ritmo tan alto bajo la elevada temperatura de Miami. "Medirse con un rival así como Portugal es meritorio, como lo es jugar con este calor de Miami, fue como si estuviéramos en Barranquilla", aseguró.

Colombia se medirá con Ghana el 3 de julio en Kansas City por los dieciseisavos de final del Mundial.