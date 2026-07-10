Ni Messi ni Cristiano, Shakira reveló cuál es su jugador favorito del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA llega a su recta final, pero, sin duda, quedará en la historia de este torneo nuevamente la colombiana Shakira con su canción "Dai Dai", la banda sonora oficial de la competencia y que ha sido un éxito. Además, que se ha visto a la barranquillera en algunos partidos del torneo.

Sin embargo, en una historia en Instagram confesó su jugador favorito de la competencia, además de Lionel Messi a quien siempre le ha mostrado respeto. Según ella, esta persona fue la primera en emocionarse con su canción y en ayudarle en aparecer: Kylian Mbappé.

"Dato divertido, ¿sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video Dai Dai fue Mbappé? Kylian por siempre agradecida. Muchas gracias", dijo la colombiana, a quien le deseó mucha suerte en semifinales y que siga siendo protagonista en cada partido que disputa.

Suministrada.

Y es que la colombiana estuvo presente en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final al lado de sus hijos, demostrando el respeto y el cariño que hay hacía 'Kiki' y todo el plantel 'galo' en esta competencia, añadiendo este dato y su muestra de jugador favorito.



El francés aparece en los primeros segundos del video oficial de "Dai Dai", como parte de agradecimiento por haber sido el primero en sumarse a su fiesta en esta Copa Mundial de la FIFA.

Francia se enfrentará a España en semifinales en Dallas para conseguir su tercera final consecutiva, sin embargo, La Roja no se la dejará nada fácil y quiere dañar la fiesta para bordar la segunda estrella.