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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Ni Messi ni Cristiano, Shakira reveló cuál es su jugador favorito del Mundial

Ni Messi ni Cristiano, Shakira reveló cuál es su jugador favorito del Mundial

La colombiana ha seguido de cerca el Mundial, no solo por ser parte de la banda sonora oficial, sino por la pasión de sus hijos al seguir a algunos equipos.

Shakira, Messi y Cristiano.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

La Copa Mundial de la FIFA llega a su recta final, pero, sin duda, quedará en la historia de este torneo nuevamente la colombiana Shakira con su canción "Dai Dai", la banda sonora oficial de la competencia y que ha sido un éxito. Además, que se ha visto a la barranquillera en algunos partidos del torneo.

Sin embargo, en una historia en Instagram confesó su jugador favorito de la competencia, además de Lionel Messi a quien siempre le ha mostrado respeto. Según ella, esta persona fue la primera en emocionarse con su canción y en ayudarle en aparecer: Kylian Mbappé.

"Dato divertido, ¿sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video Dai Dai fue Mbappé? Kylian por siempre agradecida. Muchas gracias", dijo la colombiana, a quien le deseó mucha suerte en semifinales y que siga siendo protagonista en cada partido que disputa.

Mbappé.
Suministrada.

Y es que la colombiana estuvo presente en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final al lado de sus hijos, demostrando el respeto y el cariño que hay hacía 'Kiki' y todo el plantel 'galo' en esta competencia, añadiendo este dato y su muestra de jugador favorito.

El francés aparece en los primeros segundos del video oficial de "Dai Dai", como parte de agradecimiento por haber sido el primero en sumarse a su fiesta en esta Copa Mundial de la FIFA.

Francia se enfrentará a España en semifinales en Dallas para conseguir su tercera final consecutiva, sin embargo, La Roja no se la dejará nada fácil y quiere dañar la fiesta para bordar la segunda estrella.

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