Noruega vs. Senegal EN VIVO HOY, online y gratis el Grupo I del Mundial 2026

Solo tres puntos separan a Noruega de hacer algo histórico en la historia de los mundiales, pues, en su primera participación, podrían superar con facilidad la fase de grupos si vencen este lunes a Senegal por la segunda fecha de la fase de grupos en el Grupo I, antes de enfrentarse a Francia en la última jornada de este parte de la competencia.

Sin embargo, los leones senegaleses, liderados por Sadio Mané, buscarán dañar la fiesta de los vikingos y lograr una victoria que empareje la situación del grupo para también avanzar a la próxima ronda; por ende, se espera un partido apasionante en esta jornada entre dos selecciones que dejarán lo mismo de sí en estos 90 minutos.

Noruega vs. Senegal EN VIVO: vea la transmisión gratis aquí

Desde las 6:30 de la noche, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio comenzará totalmente gratis la transmisión online de este encuentro entre Noruega y Senegal por el Grupo I de la fase de grupos de la competencia.

¿A qué hora juega Noruega HOY vs. Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026 se juega HOY lunes, 22 de junio, a las siguientes horas:



Colombia : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Nueva York / Nueva Jersey (hora local): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Argentina: 9:00 p. m.

9:00 p. m. España: 2:00 a. m. del martes 23 de junio

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 y se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Noruega llega al duelo después de golear 4-1 a Irak en su debut, mientras que Senegal busca recuperarse tras caer 3-1 ante Francia.

Noruega vs. Senegal // Fotos: X @nff_landslag / FB Fédération Sénégalaise de Football﻿

Predicción Noruega vs. Senegal, según la IA: ¿quién gana?

La predicción de la IA para el partido Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026 apunta a un duelo muy parejo, aunque con una ligera ventaja para la selección noruega. El pronóstico más repetido es una victoria de Noruega por 2-1, en un partido donde se espera que ambos equipos marquen por el talento ofensivo de sus plantillas. Sin embargo, Senegal cuenta con jugadores desequilibrantes como Sadio Mané y podría complicar el encuentro si logra frenar el ataque noruego.



Predicción final de la IA: gana Noruega.

Alineaciones Noruega vs. Senegal