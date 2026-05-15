Pinto reacciona a polémicas palabras de Roger Martínez por no estar en la prelista del Mundial

Las polémicas declaraciones de Roger Martínez tras quedar fuera de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial encontraron eco en Jorge Luis Pinto. El experimentado técnico santandereano aseguró en Blog Deportivo que entiende el malestar del delantero y hasta le dio parte de la razón, al considerar que sus características futbolísticas podían ser útiles para el equipo de Néstor Lorenzo en la cita orbital.

"Yo no sé por qué lo apartaron en los últimos partidos, no sé si fue comportamiento o alguna cosa, pero es otro jugador que va a tener valor porque uno ya sabe qué hacen los jugadores. Con todo el respeto a Borré, tú no sabes propiamente la regularidad competitiva, qué va a hacer", dijo el técnico.

Durante la entrevista radial, Pinto también explicó que, más allá de las discusiones sobre nombres, él sigue creyendo que los Mundiales se juegan con futbolistas específicos para determinados contextos de partido.

“Uno ya sabe qué hacen esos jugadores (...) Pero de todas maneras sus características deportivas son importantes tenerlas en cuenta", agregó.



Sobre la reacción pública de Roger Martínez, quien habló de “rosqueros” tras no aparecer en la convocatoria preliminar, Pinto reconoció que el delantero pudo equivocarse en la forma, aunque insistió en que desconoce si anteriormente hubo problemas de comportamiento con el atacante.

Entretanto, insistió en que delanteros como Hugo Rodallega merecían estar al menos en la lista ampliada. Incluso recordó una experiencia personal en el Mundial de Brasil 2014 con Costa Rica, cuando una lesión de última hora lo obligó a modificar su plan ofensivo y entendió la importancia de contar con atacantes de área, fuertes en el juego aéreo y con experiencia.



¿Qué pasa con Jhon Durán?

El entrenador fue mucho más crítico al hablar de Jhon Jáder Durán, a quien calificó como “una bala al aire” por sus comportamientos y reacciones dentro de los partidos. Según Pinto, para un torneo de máxima exigencia se necesitan “hombres perfectos”, no solo por su rendimiento futbolístico, sino también por disciplina, estabilidad emocional y convivencia grupal.

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“Imagínate que lo cambien y salga peleando con uno o con otro”, opinó.

Finalmente, Pinto también destacó la importancia de contar con futbolistas polivalentes en torneos cortos como un Mundial y así el técnico no deba sufrir durante las semanas que durará la competencia mundialista.