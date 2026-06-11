Tragedia en el Mundial 2026: reportan muerte de un hincha a las afueras del Estadio Azteca en México

Durante el inicio de la Copa del Mundo 2026 en México ocurrió un hecho lamentable. En medio del ingreso de miles de aficionados al antiguo Estadio Azteca para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un hincha alemán de aproximadamente 80 años murió tras sufrir una emergencia médica.

La información fue dada a conocer por el medio argentino Olé, que citó un comunicado de la Sala de Crisis de Ciudad de México sobre lo ocurrido en uno de los accesos al estadio.

Según el reporte, la situación ocurrió en la zona conocida como Rampa 2 del estadio. De acuerdo con el medio, el hombre fue atendido por personal médico luego de presentar una complicación de salud mientras se encontraba en las inmediaciones del escenario deportivo.

“Situación de crisis en Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento. Se realiza enlace con autoridades consulares”, señaló la entidad.



Habría sufrido un infarto

Según informaron, el aficionado habría sufrido un infarto cuando se dirigía al estadio para presenciar el encuentro inaugural del torneo.

Tras la emergencia, los equipos médicos que hacían parte del operativo intentaron reanimarlo en el lugar y luego lo trasladaron al Instituto Nacional de Cardiología para que recibiera atención especializada. Sin embargo, después se confirmó su fallecimiento.

Publicidad

Hay que recordar que la jornada inaugural tuvo una alta asistencia de público, ya que miles de personas llegaron al Estadio Azteca para vivir el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hasta el momento, la información conocida proviene del comunicado citado por el medio internacional.