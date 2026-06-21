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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Uruguay no puede ante un Cabo Verde que sueña con 16vos. de final (2-2)

Uruguay no puede ante un Cabo Verde que sueña con 16vos. de final (2-2)

En la última fecha, Uruguay deberá buscar la clasificación ante la Selección de España y Cabo Verde hará lo propio ante Arabia Saudita.

Selección De Uruguay.jpg
Selección de Uruguay, Mundial 2026.
Foto: X @Uruguay.
Por: AFP
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 este domingo en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un partido donde la selección africana le jugó de tú a tú a la Celeste en Miami.

Los charrúas pensaban haber hecho lo más difícil tras remontar el gol inicial de Cabo Verde, un gran tiro libre de Kevin Pina (21'), con un tanto de Maxi Araújo (44') y otro de Agustín Canobbio (45+6').

Pero un gol del extremo Hélio Varela (61') tras un error de la defensa y del portero uruguayo, Fernando Muslera, le permite seguir soñando a los caboverdianos con avanzar a la segunda ronda en su debut mundialista.

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