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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Video: Vinícius Júnior rompe en llanto al recordar a su abuela

Video: Vinícius Júnior rompe en llanto al recordar a su abuela

Al 7 de la Canarinha le pusieron un video en el que su abuela recordaba su infancia y le deseaba lo mejor para el resto de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Vinícius Júnior.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

Vinícius Júnior, la gran figura de la selección brasileña en la fase de grupos del Mundial 2026, se emocionó al hablar de su abuela Nilza en una entrevista divulgada este domingo en la cadena de televisión Globo.

"Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa", afirmó el extremo del Real Madrid con la voz entrecortada antes de romper a llorar delante de Luciano Huck, el popular presentador del programa 'Domingão'.

Segundos antes, al 7 de la Canarinha le pusieron un video en el que su abuela recordaba su infancia y le deseaba lo mejor para el resto de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

"Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", relató Nilza en el video.

"Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho", añadió dirigiéndose al atacante.

El exjugador del Flamengo dijo, después, con lágrimas, que su abuela "hizo de todo" para sacarlo adelante, a pesar de tener "una casa muy pequeña".

"Por eso tenía que dormir con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño", explicó.

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Vini, con cuatro goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos ante Marruecos (1-1), Haití (3-0) y Escocia (0-3), es el líder de una selección brasileña que ha ido de menos a más en el torneo.

El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en Houston en los dieciseisavos de final.

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