Asistir al México vs. Ecuador por el Mundial ya cuesta una fortuna: así está la reventa de entradas

La expectativa por el enfrentamiento entre México y Ecuador, el próximo martes 30 de junio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha impulsado el mercado de reventa con boletos que ya se ofrecen por más de 17.000 dólares.

La combinación del respaldo de la afición mexicana a su selección tras su perfecta fase de grupos, el atractivo del cruce eliminatorio entre norteamericanos y sudamericanos y la posibilidad de un duelo muy parejo ha elevado la demanda de entradas para el partido en el Azteca.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Reportes de la prensa mexicana indican que algunos compradores han conseguido revender sus boletos por varias veces el precio pagado originalmente en el tickets de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas para México vs. Ecuador en la reventa?

De acuerdo a los reportes las localidades más solicitadas ya superan los 17.000 dólares por entrada, convirtiendo este encuentro en uno de los más costosos de la fase de eliminación directa.

La escasez de boletos disponibles y el interés del público mexicano que cree que su seleccionado puede hacer una de las mejores copas del mundo de la historia. Además de la confianza en que el equipo pueda romper una sequía de 40 años sin alcanzar los cuartos de final, instancia a la que no accede desde el Mundial de 1986, cuando México también fue anfitrión, han contribuido a que las tarifas continúen aumentando.

¡Nos vamos a México para seguir con el sueño de todos!



Locales donde sea🇪🇨 #UnSoloEcuador pic.twitter.com/8hJdq9rD6m — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) June 27, 2026

¿Por qué aumentó tanto el precio de los boletos?

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México llega a los dieciseisavos de final tras completar una destacada fase de grupos y tendrá a su favor el respaldo del público en el Estadio Azteca.

Ecuador, por su parte, siempre ha sido un rival de cuidado. La selección de Sebastián Beccacece dio uno de los grandes golpes de la fase de grupos al imponerse por 2-1 a Alemania en la última jornada, un triunfo en el que remontó el marcador con una destacada muestra de carácter y que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del Mundial.