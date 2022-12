"Hakimi nunca se sintió español pese a nacer en España": periodista marroquí Soufiane Ben Lazaar

El periodista marroquí Soufiane Ben Lazaar habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, acerca de histórica victoria de Marruecos ante España en el Mundial de Qatar 2022.

"Ha sido un día histórico para Marruecos, llevábamos 36 años sin pasar a una segunda ronda. Pasamos a cuartos final de un Mundial, es histórico. Hasta el propio rey de Marruecos salió a festejar. Parte de la prensa española ha intentado menospreciar al equipo marroquí. Al final, por supuesto, hemos visto la hazaña que logró Marruecos al ganar el partido. ”, sostuvo el periodista.

Publicidad

Según Ben Lazaar, el ingrediente adicional a la victoria lo puso las grandes relaciones bilaterales con el país ibérico. "Somos dos países que políticamente hemos tenido tires y aflojes, es normal entre los vecinos, pero lo de ayer ha sido un plus para los futbolistas", sostuvo.

El comunicador se refirió en especial a los casos de Achraf Hakimi y Yassine Bounou 'Bono', el primero considerado el "español que eliminó a España" y el segundo criticado por nacer en Canadá, criarse en España y ser hijo de otro gran arquero ibérico. Ambos jugadores fueron decisivos este martes en la victoria por pénales del equipo africano.

“Gran parte de la prensa española a criticado a Achraf Hakimi, ha hablado de él con ironía, que siendo supuestamente un español el que eliminó a España. Él ha sido un gran futbolista, está haciendo una carrera espectacular, ha estado en Real Madrid, en el Borussia, en el Inter y ahora en el PSG. Es un grandes ligas, con apenas 23 años. Seguramente nos dará grandes alegrías en este Mundial y en el futuro", declaró el especialista.

Publicidad

"A nosotros no nos sorprendió el rendimiento 'Bono', es el que ha mostrado desde que empezó a jugar en la segunda división española con el Zaragoza. Desde ese momento, se veía venir que es un gran portero. El año pasado ganó el trofeo a mejor portero de la Liga española. No lo hemos podido tener en el partido de Bélgica, pero teníamos a un gran sustituto. Ayer, él no tuvo por qué callar bocas, sabemos el rendimiento. Además, fuera, en las calles, normalmente nosotros no queríamos perder en los 90 o los 120 minutos, porque sabíamos, si íbamos llegar a los penaltis, teníamos bajo palos a un gran portero y él lo ha demostrado", sostuvo Ben Lazaar.