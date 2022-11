Mundial Qatar 2022: partidos de este miércoles 30 de noviembre

Las emociones de la jornada de este miércoles, 30 de noviembre, en el mundial de Qatar 2022 pasarán por cuenta de la definición de los clasificados del grupo C, donde las cuatro selecciones: Argentina, Arabia, Polonia y México, tienen opciones de jugar los octavos de final.

Qatar 2022: así será la fecha 3 del grupo D

Sin embargo, antes de los compromisos del grupo C, se jugará, a partir de las 10:00 de la mañana, la última fecha del grupo D. En ella, Dinamarca enfrentará a Australia y Túnez hará lo propio ante Francia, líder de la zona y una de las selecciones favoritas al título.

Qatar 2022: así será la fecha 3 del grupo C

A partir de las 2:00 de la tarde será que se juegue el grupo C, con los partidos Argentina vs. Polonia y México vs. Arabia Saudita. A la jornada llegan clasificados los representativos de Polonia y Argentina, que se enfrentan de manera directa con la necesidad de un triunfo que los mantenga en octavos de final.

¿Cómo clasifica Argentina a octavos de final?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni depende de sí mismo, es decir, un triunfo ante Polonia lo instalará de inmediato en el cuarto partido.

¿Cómo clasifica México a octavos de final?

Por otra parte, México, para clasificar, deberá vencer a Arabia Saudita por al menos tres goles de diferencia y esperar que Argentina no logre el triunfo ante Polonia.

¿Cómo clasifica Arabia Saudita a octavos de final?

Arabia Saudita, que sorprendió en la primera fecha venciendo (2-1) a Argentina , también podría jugar los octavos de final siempre que derrote a México y Argentina empate con Polonia, lo que de paso dejaría por fuera al equipo de Messi y compañía.

Horarios de los partidos del Mundial Qatar 2022 del miércoles 30 de noviembre:

Dinamarca vs. Australia - 10:00 de la mañana.

Francia vs. Túnez - 10:00 de la mañana.

Polonia vs. Argentina - 2:00 de la tarde.

México vs. Arabia Saudita - 2:00 de la tarde.

