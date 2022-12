Video: Lionel Scaloni rompió en llanto cuando Argentina ganó el Mundial de Qatar

Este domingo, 18 de diciembre, la selección de Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo en la historia de los Mundiales. Los albicelestes vencieron a los franceses en un duelo de altas emociones con tres protagonistas: Lionel Messi, 'Dibu' Martínez y Lionel Scaloni.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, ya logró su segundo título con la albiceleste; el primero fue la mítica Copa América en el estadio Maracana venciendo al clásico rival Brasil; esta es la segunda y la más prestigiosa de su palmarés.

Publicidad

Cuando finalizó la tanda de penales que les dio la Copa del Mundo , el técnico Scaloni no ocultó el mar de sentimientos que estaba viviendo y rompió en llanto mientras miraba al cielo por el momento tan especial que estaba viviendo en su vida.

"Sus lagrimas son las mismas que la de todos nosotros", dicen los aficionados que festejan el grito ahogado que tenían de ver a Lionel Messi campeón del Mundial; después de 8 años, se consiguió "lo imposible" para la 'pulga'.

Lionel Scaloni, a sus 44 años, solo ha estado en los banquillos como entrenador de la albiceleste. Desde 2018, llegó a la sub-20 y en menos de cuatro años consiguió un legado histórico desde que la AFA le entregó el poder de dirigir la absoluta albiceleste.

"Este equipo, estos jugadores, juegan para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos. No hay individualidades. Todos tiran para el mismo lado, para la selección argentina, para el país. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Fuimos campeones merecidamente. Hemos hecho un partido completísimo", expresó Scaloni.

Publicidad

Pese a la victoria de Argentina, solo una duda quedó para Lionel Scaloni que no lo dejará dormir en paz, que es no haber sentenciado el resultado durante los 90 minutos: "No debímos sufrir tanto", finalizó 'Leo'.

Le puede interesar: 'El Camerino'