Cristiano Ronaldo tras 'divorcio' con Manchester United: "Es el momento para buscar un nuevo reto"

Cristiano Ronaldo, ya como exjugador del Manchester United, aseguró que es "el momento adecuado para buscar nuevos un nuevo reto".

El United anunció este martes la salida del portugués, tras sus explosivas declaraciones con Piers Morgan.

Publicidad

"Después de hablar con el Manchester United, hemos decidido mutuamente acabar nuestro contrato", dijo Cristiano Ronaldo en un comunicado.

"Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso no cambiará nunca. Sin embargo, es el momento adecuado para buscar un nuevo reto. Le deseo al equipo lo mejor para el resto de la temporada y para el futuro", añadió el portugués.

ℹ️ Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

Final del ciclo CR7 como 'Diablo Rojo'

Dijo Cristiano Ronaldo que él hablaba cuando quería. Y el Manchester United respondió de la misma forma. A menos de 48 horas del debut del portugués en su última Copa del Mundo, el conjunto inglés anunció su despido. Una marcha "de mutuo acuerdo" que es la consecuencia del incendio que Cristiano montó con su famosa entrevista y que dejó al United sin margen de reacción. Fin al 'Diablo Rojo'.

Publicidad

No había otra solución posible. Cristiano no podía volver a jugar en el Manchester United después de sus declaraciones sobre los dueños: "Solo piensan en el marketing"; sobre Erik Ten Hag: "No le respeto"; y sobre sus propios compañeros: "Este club necesita una reestructuración".

Cristiano, a sus 37 años, se vio por encima de todos los estamentos, como tantas otras veces en su carrera, pero ya sin los goles necesarios en el bolsillo para justificar sus desprecios. Apenas tres tantos esta temporada, dos de ellos en la Liga Europa, son un registro que no le vale a Cristiano para que el club le anteponga a Ten Hag y al proyecto que el holandés tiene entre manos y que, guste o no al de Funchal, es la mejor oportunidad que el United ha tenido en las últimas temporadas para volver a ser competitivo.

Publicidad

Gary Neville, una de las voces más respetadas del fútbol inglés, dio la razón a Cristiano en sus declaraciones, pero entendió que tenía que ser el final de la relación. Un trabajador no puede hablar así de un club que le paga 500.000 libras semanales, es lo que vino a decir Neville, que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo de 2003 a 2011.

Puede ver: