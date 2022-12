Cualquier día de los que quedan en el Tour puede ser clave: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), uno de los favoritos a la victoria final en el presente Tour de Francia, declaró este lunes en Pau que "cualquiera de los días que quedan en la carrera pueden ser clave", en la víspera del inicio de las etapas de montaña.

"Cualquier día puede ser clave, tanto como para sacar como para no perder tiempo. Se ha ido muy rápido, pero hasta ahora no tenemos referencias para saber cómo va a ir cada uno", añadió el escalador colombiano en una conferencia de prensa ofrecida este lunes en Pau, en la primera jornada de descanso del Tour.

Quintana es noveno en la general, a 1'59" del líder, el británico Chris Froome (Sky), ganador de la carrera en 2013. "Lo importante era salir sin haber perdido tiempo" de los primeros nueve días de competición, declaró.

"Hemos perdido un minuto y medio y nos duele, pero son cosas de carrera y nos alegramos de que no fuese mayor la pérdida. Tuvimos un par de caídas pero sin complicaciones mayores. El equipo está bien", añadió el colombiano, refiriéndose a la segunda etapa, con final en Zelanda (Holanda) en la que tanto él como su compañero de equipo Alejandro Valverde se vieron sorprendidos por un corte en el pelotón y perdieron minuto y medio en la meta.

Pese a ello, el líder del Movistar se mostró optimista: "Hubiese firmado al comienzo llegar con este retraso, porque no era fácil, pero también es verdad que el pavés (en la etapa que acabó en Cambrai) no era tan díficil pasarlo como creía. Lo pasé bien con la ayuda del equipo y eso me ha dado cierta tranquilidad".

Quintana admitió que "Froome está muy fuerte, pero yo también" y que lo que se ha visto estos primeros días en la carrera no sirven de mucho ante lo que queda. "Hasta ahora se han visto algunos detalles, pero eran puertos cortos de mucha fuerza (como el Muro de Huy o el Muro de Bretaña) que poco tiene que ver con los puertos que nos esperan".

El colombiano espera dar con la "estrategia buena para recortar diferencias a Froome" y la primera oportunidad será este martes con la etapa que acaba en la Pierre de Saint Martin, el primero en los Pirineos, con 15,3 km de recorrido y una pendiente media del 7,4% en una jornada de 167 km de recorrido.

"Es un puerto bastante regular, muy duro, en el que jugará un papel importante la temperatura porque suele hacer mucho calor... a mí siempre me gustan las subidas largas ", dijo Quintana, con una pícara sonrisa consciente de que puede ser una jornada importante para él.

"Mañana (martes), después de no haber subido ningún puerto exigente de casi una hora en muchos días, después de una jornada de descanso y con el horno que va a ser aquello, puede ser un día para que pasen cosas importantes", añadió por su parte Valverde.

Sobre si Froome pasará a la ofensiva como en él es habitual, le murciano declaró: "Está claro que en la Dauphiné hizo eso. Ponía el equipo a tope y él remataba. Aquí es diferente porque ya tiene el amarillo y los demás estamos algo distanciados, por lo que espero que esté un poco más a la defensiva, aunque con un corredor como Froome nunca se sabe".

Cuestionado Quintana sobre el hecho de que no tendrán que dejar marchar al británico, el escalador colombiano declaró con gracia: "¿Dejarle marchar? Si tenemos las piernas está claro que no".

AFP