“Cuando pitaba me decían vine a aprender de usted”: exárbitro Jesús Díaz

Jesús Díaz, uno de los árbitros con mayor reconocimiento del fútbol colombiano, que pitó en la Copa Mundial de México 86, estuvo en Blog Deportivo hablando sobre la actualidad del arbitraje mundial y conversando sobre las últimas declaraciones de Javier Castrilli, exárbitro argentino.

Castrilli hizo una reflexión sobre el arbitraje y comentó que en la actualidad los árbitros tienen que evitar “la contradicción, esa que genera injusticia, emprolijando el juego y sancionando lo que se tiene que sancionar”.

Jesús Díaz comentó al respecto que, incluso, hay que fijarse en los más simples detalles, “cuando esté viendo un parido, dedíquese a observar cuando el portero controla la pelota. Empiece a contar los segundos. Si al séptimo segundo aún sigue con el balón, se tiene que cobrar tiro libre indirecto”.

El ya retirado juez central era destacado por su carácter en el campo de juego y, como comenta, “aplicar las 17 reglas de juego, caiga quien caiga (…) Si hay que expulsar, diez jugadores, se expulsan 10”.

Alguna vez, Castrilli comentó en una entrevista: “Mi espejo, para convertirme en un gran árbitro, fue ‘Chucho’ Díaz”.

“Cuando yo iba a pitar a los estadios del país se acercaban a mí y me decían yo vine al estadio a verlo a pitar a usted, a aprender”, comentó Jesús sobre sus tiempos arbitrando en la liga de Colombia.

Si bien, ‘Chucho’ es uno de los árbitros con mayor renombre en Colombia, no hace parte de la comisión técnica porque “no permito que metan la mano donde yo estoy trabajando, porque no respetan, no creen, el problema es de credibilidad, hay que buscar la credibilidad”.

Además, agregó rotundamente que “los dirigentes colombianos meten la mano en el arbitraje, siempre ha sido así”.