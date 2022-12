Davinson Sánchez muy cerca de un gigante del fútbol italiano

Faltan pocos días para que se abra el mercado de invierno en el fútbol europeo que, después del Mundial de Qatar , promete tener grandes movimientos para los clubes que aspiran a obtener diversos títulos en sus ligas locales. Entre estas transferencias, la de Davinson Sánchez estaría muy cerca de darse.

Pese al discreto momento que vive el central en el Tottenham Hotspurs, las cualidades de Davinson Sánchez parecer haber llamado la atención de un gigante del fútbol italiano. El Inter de Milán tiene en la carpeta al colombiano para reforzar la defensa de cara a la Champions League, según informó el medio italiano ‘ CalcioMercato’.

Publicidad

"El defensa colombiano, Davinson Sánchez, no está jugando muchos partidos con el Tottenham de Antonio Conte. El zaguero no es considerado una pieza clave y esto puede provocar que no renueve su contrato, que expira en junio 2024. Marotta e Inzaghi se apresuraron a olfatear el golpe, también ante la trágica posibilidad de quedarse sin dos centrales el próximo mes de junio”, asegura el medio italiano.

Aunque inicialmente la oferta sería para verano, el Inter podría acelerar el proceso para enero ante la demanda de compromisos de los ‘Nerazzurri’ en 2023.

Davinson Sánchez, por desgracia, ha bajado su rendimiento en las últimas temporadas; el jugador fue adquirido por 45 millones por el equipo del norte de Londres y actualmente está valorizado en 25, lo que es un decrecimiento importante.

Sánchez llegó al fútbol inglés en 2017, después de una excelente actuación con Ajax en la Europe League. Con los londinenses ha disputado 194 partidos en 5 años y ha anotado 5 goles en toda su carrera en la Premier League.

Publicidad

Además, la posible salida de Skriniar complica el ambiente de la 'Nerazzurri'. Según el medio italiano, la renovación aún está muy lejos y, con tantos cantos de sirena internacionales sobre el eslovaco, su marcha es, por desgracia, bastante realista.

Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Lara'