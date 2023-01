Deivis Vásquez, a un paso del Milan, también sería convocado a la Selección Colombia

El joven arquero Deivis Vásquez está muy cerca de llegar al fútbol italiano. Este lunes arribó a ese país para cerrar su vinculación con el Milan, se realizará los exámenes médicos y en las próximas horas será confirmado como refuerzo.

El futbolista, de 24 años, jugó su última temporada con el club Guaraní, de Paraguay, se ganó la titular en el arco luego de empezar en el banco de suplentes.

En Colombia, el jugador de 1.95 de estatura, estuvo en la plantilla de La Equidad y Patriotas, aunque no alcanzó a disputar un partido oficial en esos equipos.

¿Deivis Vásquez llega a la Selección Colombia?

Medios de Paraguay informaron que Guaraní recibió la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, para que el arquero Deivis Vásquez sea bloqueado y juegue el próximo partido amistoso de la tricolor.

“Hace un mes y medio recibimos la solicitud de la FCF convocando a Deivis Vásquez a un juego de la Selección Colombia. Eso nos llamó un poco la atención, pero probablemente ya estaba siendo seguido por un club de Europa y evidentemente era el Milan de Italia”, detalló el presidente de Guaraní en Versus.

Vale recordar que el 28 de enero la Selección Colombia enfrentará a Estados Unidos en un partido amistoso que se jugará en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Para ese partido no podrá estar el arquero Camilo Vargas, del Atlas, pues la liga mexicana ya está en curso y no ceden a futbolistas para este tipo de encuentros porque no es fecha Fifa.

El mensaje de Deivis Vásquez que alienta su llegada al Milan

Antes de finalizar el 2022, Deivis Vásquez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos seguidores del fútbol intuyeron como un cambio de equipo que realizará en el mercado de invierno.

"2023. Ya verás, comenzarás el año haciendo realidad ese sueño que llevas tanto tiempo esperando”, escribió el golero colombiano.

