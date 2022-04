"Deja de joder": jugadora del Junior denunció machismo del cuerpo arbitral en la liga femenina

El martes 12 de abril se jugó el partido de la Liga profesional femenina entre el Atlético Huila y el Junior de Barranquilla, encuentro que terminó con dos goles a favor para el conjunto opita. Pero además del fútbol, en el contexto del partido fue protagonista una denuncia por tratos machistas que habría recibido el cuerpo técnico del equipo 'tiburón'.

La denuncia fue hecha por la jugadora Estefanía Cartagena, quien dio la rueda de prensa posterior al encuentro junto a la asistente técnica, Jimena Borja; señalaron que el cuarto árbitro del partido se comportó de manera agresiva ante las reclamaciones de las mujeres que lideran el banco del Junior.

Edinson Calderón fue quien, según las denunciantes, ante los reclamos por parte de la técnica del equipo, Yinaris García, le dijo: "no joda, deja de joder".

Por otra parte, a la asistente técnica, Jimena Borja, también la confrontó de frente con una actitud agresiva, incluso se le paró de frente.

"Ya estamos cansadas, y por qué lo hace, porque es mujer", explicó la jugadora Cartagena, quien señaló que al técnico del Huila no le respondió de la misma forma pese a que este también hizo algunos reclamos.

La jugadora Estefanía Cartagena y la asistente técnica de las Tiburonas, Jimena Borja, hicieron una grave denuncia en la rueda de prensa que se realizó luego de la derrota 2-0 frente al Huila, en Neiva. Señalaron que recibieron tratos machistas por parte de la terna arbitral. pic.twitter.com/Qq5WB4Y4ap — DeportesEH (@DeportesEH) April 12, 2022

La técnica Yinaris García no pudo estar en la rueda de prensa porque fue expulsada por influencia del cuarto árbitro sobre la jueza central.

Sin embargo, se pronunció en redes sociales valorando la valentía de sus jugadoras: "Por estar expulsada no me fue permitido estar en la rueda de prensa, pero valoro enormemente la valentía de mis jugadoras y staff técnico.

El machismo en el fútbol femenino no debe estar convocado y dejaremos un precedente."

El machismo en el fútbol femenino no debe estar convocado y dejaremos un precedente. https://t.co/6LkJ0pVH2I — Yinaris Garcia Ll (@Yinaris19) April 13, 2022

