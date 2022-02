“Dirigir a la Selección Colombia sería una gran ilusión”: ‘Chicho’ Serna

Mauricio el ‘Chicho’ Serna, quien actualmente se encuentra viviendo su faceta de entrenador en la reserva de Boca Juniors, aseguró que le gustaría asumir el reto de dirigir a la Selección Colombia.

El antioqueño que el año pasado se consagró campeón con Boca Juniors como director técnico habló de su actualidad en el equipo ‘xeneize’ y la visión que adquirió tras asumir el reto de entrenador.

Según el ‘Chicho’ “cuando uno es jugador va, entrena y se va para la casa a descansar, mientras como director llega y ahora se piensa más en todo, la práctica, qué vimos, qué no vimos y se piensa más en fútbol”.

Finalmente habló sobre la dirección de una Selección Colombia y Serna fue claro al decir: “Si me apasionaría y me gustaría tener ese reto? Claro que sí, pero no solo de una Selección Colombia porque obvio sería una gran ilusión”.

Por otra parte, también señaló que le gustaría dirigir a Boca. “Yo amo a Boca y creo que para mí, y aclaro, no estoy pidiendo la cabeza de Sebastián, porque ahora van a salir a decir que yo ya estoy queriendo que echen a Sebastián para que me pongan a mi” dijo entre risas y sentenció “pero en un futuro, por qué no verme ahí también en la primera de Boca”.

