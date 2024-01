Edwuin Cetré: "Sabemos lo que significa Argentina; no me gusta tener techo"

El colombiano Edwuin Cetré concretó su llegada a Estudiantes de La Plata, uno de los equipos históricos de Argentina. En conversación con Blog Deportivo reveló que años atrás estuvo cerca de fichar por este club y en su momento habló con el referente la 'Brujita' Verón.

"Fue una operación muy sorpresiva, antes del partido Medellín - Pereira. Yo estaba convocado y el día del partido me comunicaron que lo mejor que podría decir es que no jugara porque había un acercamiento muy importante con Estudiantes. Se empezó a dar todo y el lunes ya estaba aquí en La Plata", relató en Blu Radio, detallando que la negociación no la esperaba porque acababa de renovar su contrato con el Medellín por tres años.

El futbolista de 26 años también contó que Estudiantes de La Plata ya había intentado ficharlo en el 2019, año en el que tuvo conversación con la 'Brujita' Verón, pero no se pudo concretar su llegada al cuadro argentino.

"En el 2029 yo tuve algún acercamiento, estaba cerca de llegar a esta institución, no se dio, pero entonces el contacto ya estaba allí, ya se había hablado hace mucho. Tuve un buen momento en el Medellín, nuevamente se acercaron y fue mucho más fácil hacer la negociación", añadió.

Edwuin Cetre firmó con Estudiantes de la Plata Foto: @EdelpOficial

El objetivo de Edwuin Cetré

El extremo manifestó que tiene la ilusión de tener una gran temporada con Estudiantes de La Plata, cumplir los objetivos planteados por el club y así tener ese salto al viejo continente: Europa. Sin embargo, por ahora quiere enfocarse en su adaptación, conocer a sus compañeros, entender la idea de juego del entrenador y sumar minutos.

"Soy una persona que no le gusta tener techo, todos sabemos que lo que es Argentina en lo futbolístico, como vitrina, y Estudiantes. Venimos a aportar y pensar en un futuro también para buscar Europa, así que vamos a trabajar fuerte para eso", recalcó el jugador.

En caso de una posible venta en el futuro, el Medellín recibirá una importante suma económica, pues se quedó con el 50 % de los derechos de Cetré.