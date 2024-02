"El Barcelona no se va a convertir en el Ajax", dice el presidente Liga Española ante críticas

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, negó que el Barcelona vaya a convertirse en un nuevo Ajax de Ámsterdam, quedando como un equipo que produce grandes jugadores, pero sin poder quedárselos, y reiteró que los 'blaugrana' saldrán de esta situación.

Tebas participó este jueves en el Financial Times Summit, una cumbre en Londres centrada en las finanzas en el fútbol, y negó una de las primeras afirmaciones que se hizo en el evento, cuando en una presentación se aseguró que el Barcelona se convertirá en un nuevo Ajax de Ámsterdam, criando grandes jugadores, pero teniendo que venderlos al ser un club de segunda categoría.

"Es que eso no va a pasar", dijo Tebas a un grupo de periodistas entre los que estuvo EFE. "El Barcelona saldrá de la situación en la que está. El Barcelona tiene opciones que tomar cuando sus dirigentes decidan tomarlas si son las que creen que van a dar soluciones. Tienen dos o tres jugadores de primer nivel que los pueden vender. Los venden y con eso solucionan gran parte del programa. Con eso pueden generar ingresos que no generen intereses de deuda y con eso pueden pagar a jugadores", apuntó el mandatario.

"El Barcelona es un club que ingresa casi mil millones. No se va a convertir en eso. Seguro. Pero, como le pasa a muchos clubes, está pasando una situación complicada y nuestro 'fair play' le obliga a estar donde está. Que yo sepa no le han eliminado de la Champions y aún puede ganar la Liga Española. No hay que ser tan catastrofista con el Barcelona".