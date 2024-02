EN VIVO: arranca en Londres la gala de premios Bafta; príncipe Guillermo acude solo a la ceremonia

La gala número 77 de los premios de la Academia del Cine Británico (BAFTA) comenzó arrancó este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

Desde el pasado año, la esperada ceremonia de los galardones más relevantes del cine británico se lleva a cabo en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank, en lugar del mítico Royal Albert Hall.

En el evento de este año, que presenta el escocés David Tennant, parte como clara favorita el biopic épico del creador de la bomba atómica, 'Oppenheimer', del director y guionista británico-estadounidense Christopher Nolan, que parte con 13 nominaciones, entre ellas a película, director y actor.

Tras ella se sitúa de cerca con 11 la británica 'Poor Things' ('Pobres criaturas'), de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon' ('Asesinos de la luna'), y la inquietante 'The Zone of Interest' ('La zona de interés') acuden con nueve candidaturas.

Publicidad

El director español Juan Antonio Bayona asiste también a esta ceremonia en la que su cinta, 'La sociedad de la nieve', compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Antes del comienzo de la gala desfilaron, como es tradición, por la alfombra roja algunas de las estrellas nominadas, como la australiana Margot Robbie ('Barbie'), Andrew Scott ('Los que se quedan'), Paul Mescal ('Los que se quedan'), Rosemund Pike ('Saltburn'), Carey Mulligan ('Maestro') o el citado Bayona ('La sociedad de la nieve').

Oppenheimer, La Sociedad de la Nieve y Barbie Foto: AFP. - X @levmauc

El príncipe Guillermo acude solo a la ceremonia de los Bafta

El príncipe Guillermo, heredero del trono británico, acudió este domingo en solitario al Royal Festival Hall, en el complejo Southbank, en Londres, a presenciar en directo la ceremonia de entrega de los premios BAFTA del cine británico, sin su esposa, Catalina, que se recupera de una cirugía abdominal.

Publicidad

El príncipe de Gales, primogénito del rey Carlos III y la malograda Lady Di, ocupa el cargo de presidente de la Academia británica de las Artes del Cine y Televisión (BAFTA), que hoy celebra su 77 edición.

Se espera que al concluir la gala, el príncipe felicitará personalmente a los ganadores de los BAFTA.

1 of 3 Príncipe Guillermo Foto: AFP. 2 of 3 Príncipe Guillermo Foto: AFP. 3 of 3 Príncipe Guillermo Foto: AFP.

El pasado año, Guillermo acudió a la gala en compañía de su esposa, la princesa de Gales, quien fue ingresada el 16 de enero en un hospital de Londres para someterse a una cirugía abdominal planificada, de la que no se han desvelado detalles, por la que permaneció hospitalizada diez días, y de la que ahora se recupera.

No se prevé que Catalina vaya a reincorporarse a sus compromisos oficiales hasta el próximo abril, aproximadamente hasta la Semana Santa.

Publicidad

Para su esposo, el príncipe Guillermo, está siendo un año complicado, ya que además de la baja de Catalina, su padre, el rey Carlos III, de 75 años, recibe actualmente tratamiento por un cáncer, cuyo tipo no se ha revelado, que se le detectó al someterse a una intervención por un agrandamiento de próstata.

Siga el en vivo acá: