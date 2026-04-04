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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El Botafogo demanda al Olympique de Lyon por deuda millonaria

El Botafogo demanda al Olympique de Lyon por deuda millonaria

La acción judicial fue interpuesta por el Botafogo para asegurar la devolución de ese dinero, que "es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto deportivo del club".

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