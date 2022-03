"El cariño lo sentí desde el primer día en Bahía, por eso me esfuerzo para retribuirlo": Rodallega

El delantero Hugo Rodallega, quien actualmente juega en Bahía de Brasil y viene de marcar un gol en la última victoria de su equipo 4-1 sobre Jacuipense, habló en Blog Deportivo sobre el presente que está viviendo, su adaptación y si está bloqueado por la Selección Colombia para la próxima fecha de la Eliminatoria.

“La gente tiene un cariño impresionante, reconocen mucho lo que hecho. Eso me llena de orgullo para seguir con esa onda del gol y ayudar al equipo haciéndolos. Lo he sentido desde el primer día que llegué acá. Admiraban mi carrera, esperaban esto de mí. Por eso me esfuerzo para retribuirlo”, dijo.

Opciones de Rodallega de llegar al América

“Antes de venir a Brasil estuve hablando con Tulio Gómez. Estuvimos cerca de firmar, hasta que el técnico dijo que no iba a contar conmigo. Ahí se hizo difícil, no se dio. Hace poco el Deportivo Cali me llamó, estuvieron sondeando un poco acá, pero el tema contrato alejaba la posibilidad”, dijo.

Es decir, Juan Carlos Osorio no tenía en sus planes a Rodallega, quien no dudó en respetar la posición del entrenador.

“Él lo dijo, que respetaba mi carrera y yo a él, pero que yo ya estaba mayor y que tenía un proyecto en el que contaba con otros jugadores. Yo respeté eso, no quise pelear y busqué otros horizontes”, añadió tras confirmar que renovó con Bahía hasta diciembre de 2022

Clasificar al Mundial de Qatar 2022

Rodallega manifestó que desconoce sí está bloqueado por parte de la Selección Colombia para la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana. Además, no pierde la fe en que la ‘Tricolor’ llegue a Qatar.

“La esperanza la tengo: 100 %. Hay que creer hasta lo último, hasta que no haya ninguna posibilidad y confío en que eso pueda pasar”, agregó.