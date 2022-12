El diario Olé de Argentina se mofa de Cristiano

Como un ataque personal hacia el astro portugués tomaron los diarios españoles la portada del diario impreso argentino Olé donde destacaron a Lionel Messi como el mejor de Europa.

En este los periodistas argentinos, en tono burlesco, titularon ante el premio de la pulga “A Comerla”, mostrando la cara de aburrimiento del delantero madridista mientras el delantero argentino recibía un nuevo premio. Vea también: ( Camuflado como habitante de calle, Cristiano Ronaldo hace de las suyas en Madrid ).

“Cuando parecía que las aguas bajaban tranquilas tras la gala en la que el luso aceptó de buen grado que el premio al mejor jugador de Europa fuera para Lionel Messi, los compatriotas de La Pulga vuelven a cargar contra el madridista con una portada” se escribió en el periódico As de España.

Sport de España también criticó la actitud de los medios del país del sur dejando claro que “el rotativo argentino, que culpó al delantero del FC Barcelona en la pasada edición de la Copa América por la eliminación de la selección argentina atribuye ahora esta expresión a las palabras de Leo tras el acto de entrega del premio, donde admitió de forma clara y tajante: "Más de lo que me mataron, no me van a matar".