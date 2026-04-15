El emotivo mensaje de la esposa de Luis Díaz tras golazo al Real Madrid en Champions

Una de las mejores noches en la carrera de Luis Díaz la vivió este 15 de abril al anotar el golazo que impulsó la victoria del Bayern Múnich ante el Real Madrid en el partido vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Más allá de los titulares de la prensa deportiva de todo el mundo, los mensajes de los hinchas y los reconocimientos, hay uno que se destaca en las redes sociales. Geraldine Ponce, la esposa del guajiro, publicó una historia en su cuenta de Instagram con emotivas palabras hacia su compañero de vida después de esa actuación inolvidable en el torneo más importante de clubes de Europa.

Gero Ponce compartió una imagen del extremo del Bayern celebrando el gol, acompañada de un mensaje de resiliencia, fe y agradecimiento hacia Dios por la victoria ante el conjunto merengue. Según expresó, el guajiro ha pasado momento difíciles e, incluso, derramado lágrimas durante su carrera deportiva, pero este miércoles recogió los frutos de las semillas sembradas al avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones.

"Dios, tú sabes todo lo que hay detrás de este momento 🙏✨. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas. Nunca dudé, siempre supe que esta victoria era nuestra ❤️⚽. Gracias por responder, por cumplir y por recordarnos que contigo todo es posible. Esto apenas comienza 💫", se lee en la historia de Instagram.



Esposa de Luis Díaz reacciona al golazo en Champions League Instagram Gero Ponce

Así fue el gol de Lucho Díaz

Luego de cinco goles en el primer tiempo, la balanza parecía inclinarse al tiempo extra, pues el global estaba 4-4 entre ambos equipos. Sin embargo, luego de la polémica expulsión de Eduardo Camavinga, apareció Luis Díaz con un remate desde fuera del área para poner el tercer gol del Bayern y así impulsar a sus compañeros.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bcPYkXUSuW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026

Luego del sexto gol del colombiano en esta Champions, apareció Michael Olisse para poner la cereza al pastel y concretar el 6-4 global y avanzar a la semifinal en la que enfrentarán al PSG, vigente campeón de la competencia.